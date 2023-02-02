Пожарную машину не пропустили шестеро водителей

Пожарный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался по липецким улицам, а за ним следовали экипажи ДПС.

В Липецке прошёл необычный рейд: пожарный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался по липецким улицам, а за ним следовали экипажи ДПС, которые следили за тем, как водители пропускают спецтранспорт.



Как сообщает пресс-служба полиции, несоблюдение ПДД фиксировали на видео и в случае нарушения составляли административные протоколы. Всего за время проведения рейда выявили шесть нарушений по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Санкции этой статьи предусматривают до года лишения права управления автомобилем.