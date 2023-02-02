Происшествия

50 минут назад

Пожарную машину не пропустили шестеро водителей

5 1099
#ПДД #нарушение
1
Пожарную машину не пропустили шестеро водителей

Пожарный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался по липецким улицам, а за ним следовали экипажи ДПС.

В Липецке прошёл необычный рейд: пожарный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался по липецким улицам, а за ним следовали экипажи ДПС, которые следили за тем, как водители пропускают спецтранспорт.

Как сообщает пресс-служба полиции, несоблюдение ПДД фиксировали на видео и в случае нарушения составляли административные протоколы. Всего за время проведения рейда выявили шесть нарушений по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Санкции этой статьи предусматривают до года лишения права управления автомобилем.
5 1099
#ПДД #нарушение
1

Комментарии (5)

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Конь

2 минуты назад
Пральна,так их!
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не-а че

5 минут назад
+, Поколение ЕГЭ постоянно кто то провоцирует....
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Qwerty

7 минут назад
Автомобили не летают.
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Житель.

15 минут назад
Отличная проверка водителей !
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+

43 минуты назад
ЧУдная провокация... Эдак можно каждый день ездить. А если на дорогах пробки? Взлетать?!
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