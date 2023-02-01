В РФ вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть

С 1 февраля 2023 года вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза.





В частности, вплоть до 1 июля 2023 года запрещается продажа нефти, если в контрактах на поставку прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.



Требование распространяется на товары, вывозимые из России с 1 февраля 2023 года. Но оно может быть применено и к уже заключенным контрактам, если в них есть отсылка к ограничениям ЕС и стран G7.



Отмечается, что поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны на основании "специального разрешения" главы государства.



Сроки действия запрета на экспорт нефтепродуктов покупателям будет определять правительство. За исполнением постановления будет следить Минэнерго.



5 декабря 2022 года страны "Большой семерки" и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Черное золото будет торговаться на уровне 60 долларов за баррель. Эта мера не распространяется только на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба". Москва отказалась от поставок нефти странам, которые присоединятся к этой мере.



27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение нефтяного потолка.



Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна, - передает В России с 1 февраля 2023 года, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, вступил в силу запрет на поставки нефти странам, установившим потолок цен на российскую нефть. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации В частности, вплоть до 1 июля 2023 года запрещается продажа нефти, если в контрактах на поставку прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.Требование распространяется на товары, вывозимые из России с 1 февраля 2023 года. Но оно может быть применено и к уже заключенным контрактам, если в них есть отсылка к ограничениям ЕС и стран G7.Отмечается, что поставки в страны, которые ввели потолок цен на нефть, будут возможны на основании "специального разрешения" главы государства.Сроки действия запрета на экспорт нефтепродуктов покупателям будет определять правительство. За исполнением постановления будет следить Минэнерго.5 декабря 2022 года страны "Большой семерки" и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть. Черное золото будет торговаться на уровне 60 долларов за баррель. Эта мера не распространяется только на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба". Москва отказалась от поставок нефти странам, которые присоединятся к этой мере.27 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение нефтяного потолка.Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна, - передает РИА Новости