38-летняя липчанка напала на 86-летнего друга со шваброй и ножом: он назвал её проституткой

Подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ждёт суд.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 38-летней липчанки по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия».



По версии следствия, 2 ноября прошлого года в своей квартире в одном из домов по улице Космонавтов в Липецке пьяная женщина поссорилась с 86-летним знакомым и во время конфликта пустила в ход швабру, нанеся ей мужчине не менее трёх ударов по голове, спине и левому плечу, а потом ещё и нанесла мужчине два удара ножом: один удар пришёлся в область грудной клетки слева и один — в область брюшной полости.



Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Ему диагностировали одно проникающее колото-резаное ранение и одно — непроникающее, а также гематомы на голове, спине и плече.



18 января женщине было предъявлено обвинение, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Потерпевший в ходе следствия рассказал, что около года назад в закусочной он познакомился с молодой женщиной, они стали общаться, периодически видеться — поддерживали приятельские отношения.



2 ноября пенсионер пришёл в гости к женщине, где узнал, что у неё заболел сын. Мужчина предложил женщине купить сыну лекарства, они вместе сходили в аптеку, после чего вернулись домой. Был обед, в квартире они были втроём: мужчина, женщина и её сын.



Мужчина и женщина стали выпивать. Пили водку и пиво. В ходе застолья мужчина заявил женщине, что ему не нравится её образ жизни и назвал её проституткой. Женщину это очень разозлило, и она сначала взялась за швабру, а потом и за нож.



Следствие полагает, что когда избитый и порезанный мужчина встал из-за кухонного стола и направился к выходу — последовал второй удар ножом. Никакой борьбы между мужчиной и женщиной не было, пенсионер к даме не приставал, сопротивления не оказывал, сам ударов не наносил и даже не защищался, так как и сам был сильно пьян. Более того, истекающий кровью мужчина спокойно оделся и ушёл к себе домой, куда и вызвал скорую помощь.



Потерпевшего госпитализировали в Городскую больницу №3 Липецка, где он лечился в стационаре со 2 по 10 ноября. А после выписки мужчина ещё и наблюдался у врача-хирурга по месту жительства в поликлинике №4, делал перевязки.



Подозреваемой в нападении на пожилого друга со шваброй и ножом женщине теперь грозит до десяти лет лишения свободы.