Вор оставил липчанину записку

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» и пункту «г» части 3 статьи УК РФ «Кража».

В Липецке задержан подозреваемый в краже документов и банковской карты из открытого багажника машины.



Ещё в конце октября 2022 года из открытого багажника припаркованного у дома по бульвару Шубина автомобиля «ВАЗ 2114» у 35-летнего липчанина украли документы и банковскую карту.



Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают неработающего и ранее неоднократно судимого 29-летнего липчанина.



«Подозреваемый похитил документы и оставил записку в багажнике: он вернет документы за вознаграждение в размере 5 000 рублей. С найденной банковской карты он оплатил покупку алкоголя и продуктов питания на 2 700 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Украденные документы изъяты. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» и пункту «г» части 3 статьи УК РФ «Кража». Максимальная санкция этих статей — до шести лет лишения свободы.