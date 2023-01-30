85-летняя женщина погибла в Тербунском районе на пожаре

Более десяти пожаров зарегистрировано в Липецкой области за минувшие выходные.



Ночью 29 января в деревне Вершина Тербунского района во время пожара погибла 85-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Деревянный дом площадью 70 квадратных метров выгорел полностью. С огнем боролись два пожарных расчета и три добровольца.Днем ранее из пожара в многоквартином доме по улице Катукова, 4 в Липецке пожарные спали одного человека. Площадь возгорания в квартире составила шесть квадратных метров. В этот же день от уничтожения пожарные спасли два жилых дома — в селе Митягино Лев-Толстовского района огонь уничтожил кровлю и деревянную террасу соседского дома, а в селе Княжеая Байгора пламя готово было перекинуться с горящей надворной постройки.Еще 29 января в селе Московка Усманского района выгорел жилой дом, а в селе Поддубровка в огне сгорел автомобиль «Чери», деревянная постройка, повреждена кровля гаража и и жилого дома вместе с частью имущества.Ночью 30 января Липецкие пожарные тушили горящий грузовик «Мерседес» с грузинскими номерами на границе с Рязанской областью. Уничтожен полностью тягач автомобиля, и часть прицепа на площади 38 квадратных метров вместе с грузом — сбором сухих лекарственных трав.