Происшествия

сегодня, 09:41

85-летняя женщина погибла в Тербунском районе на пожаре

1 763
#МЧС #пожар
85-летняя женщина погибла в Тербунском районе на пожаре

Более десяти пожаров зарегистрировано в Липецкой области за минувшие выходные.

Ночью 29 января в деревне Вершина Тербунского района во время пожара погибла 85-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

photo1675059966.jpeg

Деревянный дом площадью 70 квадратных метров выгорел полностью. С огнем боролись два пожарных расчета и три добровольца.

photo1675059832.jpeg

Днем ранее из пожара в многоквартином доме по улице Катукова, 4 в Липецке пожарные спали одного человека. Площадь возгорания в квартире составила шесть квадратных метров. В этот же день от уничтожения пожарные спасли два жилых дома — в селе Митягино Лев-Толстовского района огонь уничтожил кровлю и деревянную террасу соседского дома, а в селе Княжеая Байгора пламя готово было перекинуться с горящей надворной постройки.

photo1675059917.jpeg

Еще 29 января в селе Московка Усманского района выгорел жилой дом, а в селе Поддубровка в огне сгорел автомобиль «Чери», деревянная постройка, повреждена кровля гаража и и жилого дома вместе с  частью имущества.

photo1675059881.jpeg

Ночью 30 января Липецкие пожарные тушили горящий грузовик «Мерседес» с грузинскими номерами на границе с Рязанской областью. Уничтожен полностью тягач автомобиля, и часть прицепа на площади 38 квадратных метров вместе с грузом — сбором сухих лекарственных трав.
1 763
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нонка

23 минуты назад
Старики как маленькие дети одни жить не должны Черствые наши сердца
ответить

Еще в рубрике

Полицейские в Липецке задержали мужчину со свертком марихуаны
#наркотики
Полицейские в Липецке задержали мужчину со свертком марихуаны

сегодня, 08:29

Происшествия
Мобилизованный из Липецкой области провел 12 дней в баре и получил два года колонии-поселения за «са...
#мобилизация. дезертирство
Мобилизованный из Липецкой области провел 12 дней в баре и получил два года колонии-поселения за «са...

вчера, 20:07

Происшествия
В Липецке горел автомобиль, владельцы говорят о поджоге
#поджог
7
В Липецке горел автомобиль, владельцы говорят о поджоге

вчера, 12:19

Происшествия
Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского
#ДТП #взятка
4
Пьяный водитель после ДТП пытался откупиться от полицейского

вчера, 11:25

Происшествия
Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев
#незаконная регистрация
15
Липчанка незаконно прописала у себя четверых иностранцев

вчера, 10:11

Происшествия
В Липецке задержаны угонщики автомобилей
#угон
15
В Липецке задержаны угонщики автомобилей

вчера, 09:19

Происшествия