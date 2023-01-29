Команда из Воронежской области решила в «Звёздном» все свои проблемы

Гости забронировали себе место в «плей-офф», а нашим ещё нужно постараться.

Во втором домашнем матче с «ЭкоНивой-Бобров» липецкие хоккеисты вновь проиграли с разницей в три шайбы, но теперь «всухую» - 0:3.

Ждать голов зрителям пришлось почти полтора периода. Команды играли очень аккуратно и все же в первом и в начале второго периода гости зарабатывали малый штраф, чем липчане воспользоваться не сумели. Не зря мы ещё вчера отмечали неважную игру команды в большинстве.

Зато стоило «Липецку» остаться в меньшинстве, как нас тут же наказали. На 28-й минуте наш почти двухметровый защитник Ярослав Хараб поехал на скамейку штрафников за подножку, а соперникам, чтобы разыграть «лишнего» хватило 7 секунд. Выиграв вбрасывание в нашей зоне, бобровцы вывели на ударную позицию Николая Староверова и тот не промахнулся – 1:0.

Пока липчане приходили в себя гости через минуту забили уже в равных составах, причём в той же смене игроков – отличился Максим Студитских.

Вообще всю игру сделала первая пятерка «ЭкоНивы-Бобров»: третья шайба на 48-й минуте – тоже ей рук дело. Забил второй бомбардир лиги Александр Лапин (теперь у него 22+27), а Илья Епишев записал на свой счёт третью голевую передачу.

«ЭкоНива-Бобров» набрала в Липецке в 30-й игре сезона 46 очков и стала третьей командой Западной конференции, которая обеспечила себе место в плей-офф вслед за МХК «Тамбов» и кирово-чепецкой «Олимпией».

А вот у липчан с главной задачей на сезон пока не клеится. Мы на 9-м месте с отставанием от заветной «восьмёрки» на 4 очка.

1 и 2 февраля мы принимаем «Протон» из Нововоронежа, идущий на 7-м месте. Надежда и на заключительную выездную серию в Курске (14-15 февраля) и Белгороде (18-19 февраля) с двумя аутсайдерами Западной конференции.

МХК «Липецк» - «ЭкоНива-Бобров» (Воронежская область) – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1).

Шайбы: 0:1 – Староверов (Гребцов, И. Епишев), 27:16. 0:2 – Студитских (Гребцов, И.Епишев), 28:05. 0:3 – А.Лапин (И.Епишев, Староверов), 47:43.

Вратари: М.Пузяков – А.Смирнов.

Штраф: 4 – 4. Броски: 39 – 29. Вбрасывания: 29-29.

29 января. Липецк. ДС «Звездный». 876 зрителей.