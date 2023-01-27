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39 минут назад
Во Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8
В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8.
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку во "Внуково", - рассказали "Интерфаксу" в экстренных службах.
Пострадавших в результате происшествия с вертолетом специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково нет, - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
По ее словам, неисправность обнаружилась "в процессе взлета".
"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его раскрутило, из-за чего поврежден винт", - сказала она.
"Вертолет получил незначительные повреждения, ведется разбирательство произошедшего", - отметила Крылова.
Помимо этого, в экстренных службах сообщили, что причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ, оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок руководства страны.
Пострадавших в результате происшествия с вертолетом специального летного отряда "Россия" в аэропорту Внуково нет, - сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
По ее словам, неисправность обнаружилась "в процессе взлета".
"Вертолет только готовился к вылету, возможно, из-за сильного ветра его раскрутило, из-за чего поврежден винт", - сказала она.
"Вертолет получил незначительные повреждения, ведется разбирательство произошедшего", - отметила Крылова.
Помимо этого, в экстренных службах сообщили, что причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" находится в ведении Управления делами президента РФ, оказывает услуги по обеспечению и выполнению авиационных перевозок руководства страны.