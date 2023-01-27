Происшествия
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Главными обвинителями подозреваемого в педофилии 24-летнего мужчины стали его падчерицы
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Стали известны некоторые подробности ставшей резонансной истории об отчиме и двух девочках.
Вчера GOROD48 сообщил о том, что в областном суде начали рассматривать уголовное дело по обвинению 24-летнего мужчины в действиях сексуального характера в отношении двух детей до 14 лет. Подсудимый, которому предъявили обвинение по двум статьям УК, является их отчимом.
GOROD48 стали известны некоторые подробности этой ставшей резонансной истории, в которой изменены имена главных героев (обвиняемого мы назвали Денисом, его жену – Еленой).
Елена выросла в опекунской семье – свою мать она не знала, а отца давным-давно лишили родительских прав. В 19 лет она вышла замуж. От этого брака у нее появились мальчик и девочка. Потом Елена развелась с их отцом и вышла замуж за своего деверя, родного брата первого мужа. От него она родила еще двоих детей – мальчика и девочку. И этот брак тоже стал несчастливым: глава семьи умер. В органах опеки и попечительства об этой женщине с четырьмя детьми отзываются как о проблемной: в последние годы биологический отец Елены, тот самый, который не проявлял никакого интереса к ней прежде, а также ее тетя стали забрасывать органы власти жалобами на то, что дети не получают должного ухода и воспитания. Они даже требовали лишить женщину родительских прав. В итоге детей у Елены забрали и они какое-то время провели в региональном семейном кризисном центре.
Однако Елена взялась за ум и детей ей вернули. И вот в 2018 году ее семья в третий раз стала полной – в ней появился Денис, который был младше жены на восемь лет. Мужчина стал отчимом для четырех детей:
Однако и эта семья не стала счастливой. Она опять попала в поле зрения органов власти – в правоохранительные органы от родственников Елены стали поступать сигналы о том, что Денис не только поднимает руку на приемных детей, но еще и проявляет к двум девочкам младшего школьного возраста нездоровый интерес.
По данным обращениям в СУ СК РФ по Липецкой области проводились проверки, но доказать действия сексуального характера долгое время было трудно из-за отсутствия, например, биологических следов преступлений или прямых улик. Проверки прекращались и потом начинались снова. И вот к силовикам обратился первый муж Елены. Он сообщил, что его дочь жалуется на сексуальные притязания отчима. Мужчина встретился с бывшей женой, обсудил с ней то, что услышал. В итоге уже оба родителя разговорили сначала свою дочь, а позже рассказы старшей сестры подтвердила ее младшая сводная сестренка. Так у Следственного комитета появились доказательства причастности Дениса к противоправным действиям. Кстати, подсудимый заявил о частичном признании вины в совершении преступлений.
GOROD48 стали известны некоторые подробности этой ставшей резонансной истории, в которой изменены имена главных героев (обвиняемого мы назвали Денисом, его жену – Еленой).
Елена выросла в опекунской семье – свою мать она не знала, а отца давным-давно лишили родительских прав. В 19 лет она вышла замуж. От этого брака у нее появились мальчик и девочка. Потом Елена развелась с их отцом и вышла замуж за своего деверя, родного брата первого мужа. От него она родила еще двоих детей – мальчика и девочку. И этот брак тоже стал несчастливым: глава семьи умер. В органах опеки и попечительства об этой женщине с четырьмя детьми отзываются как о проблемной: в последние годы биологический отец Елены, тот самый, который не проявлял никакого интереса к ней прежде, а также ее тетя стали забрасывать органы власти жалобами на то, что дети не получают должного ухода и воспитания. Они даже требовали лишить женщину родительских прав. В итоге детей у Елены забрали и они какое-то время провели в региональном семейном кризисном центре.
Однако Елена взялась за ум и детей ей вернули. И вот в 2018 году ее семья в третий раз стала полной – в ней появился Денис, который был младше жены на восемь лет. Мужчина стал отчимом для четырех детей:
Однако и эта семья не стала счастливой. Она опять попала в поле зрения органов власти – в правоохранительные органы от родственников Елены стали поступать сигналы о том, что Денис не только поднимает руку на приемных детей, но еще и проявляет к двум девочкам младшего школьного возраста нездоровый интерес.
По данным обращениям в СУ СК РФ по Липецкой области проводились проверки, но доказать действия сексуального характера долгое время было трудно из-за отсутствия, например, биологических следов преступлений или прямых улик. Проверки прекращались и потом начинались снова. И вот к силовикам обратился первый муж Елены. Он сообщил, что его дочь жалуется на сексуальные притязания отчима. Мужчина встретился с бывшей женой, обсудил с ней то, что услышал. В итоге уже оба родителя разговорили сначала свою дочь, а позже рассказы старшей сестры подтвердила ее младшая сводная сестренка. Так у Следственного комитета появились доказательства причастности Дениса к противоправным действиям. Кстати, подсудимый заявил о частичном признании вины в совершении преступлений.
3 959
Когда одна мама
Когда одна мама
Павел