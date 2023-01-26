Отчима подозревают в действиях сексуального характера в отношении двух детей до 14 лет

Дело рассматривает областной суд.

Липецкий областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, обвиняемого в совершении трех преступлений, в том числе двух действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Как стало известно GOROD48, мужчина является отчимом этих детей.



«Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Также он обвиняется в совершении по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ – действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой насилия к потерпевшим, с использованием беспомощного состояния потерпевших, в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Помимо этого, подсудимому инкриминировано совершение преступления по части 1 статьи 116.1 УК РФ – нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Подсудимый заявил о частичном признании вины в совершении преступлений», - сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.



