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39 минут назад

При нападении на посольство Азербайджана в Тегеране погиб 1 человек

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#нападение на посольство #Азербайджан

Азербайджан начал расследование случившегося. Выясняются подробности и все обстоятельства произошедшего.

На посольство Азербайджана в иранской столице Тегеран совершено нападение, погиб глава службы безопасности дипмиссии, - передает ТАСС со ссылкой на азербайджанский МИД.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по московскому времени) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в сообщении министерства Азербайджана.

Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное, - уточняет МИД страны.

"Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - подчеркивает МИД Азербайджана.

"О деталях общественности будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнули в министерстве.
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#нападение на посольство #Азербайджан

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