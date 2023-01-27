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39 минут назад
При нападении на посольство Азербайджана в Тегеране погиб 1 человек
Азербайджан начал расследование случившегося. Выясняются подробности и все обстоятельства произошедшего.
На посольство Азербайджана в иранской столице Тегеран совершено нападение, погиб глава службы безопасности дипмиссии, - передает ТАСС со ссылкой на азербайджанский МИД.
"27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по московскому времени) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в сообщении министерства Азербайджана.
Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное, - уточняет МИД страны.
"Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - подчеркивает МИД Азербайджана.
"О деталях общественности будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнули в министерстве.
"27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по московскому времени) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в сообщении министерства Азербайджана.
Еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное, - уточняет МИД страны.
"Нападавший, вооруженный автоматом Калашникова, прорвавшись через пост охраны, убил начальника охранной службы. При отражении нападения ранены двое сотрудников охраны. Их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - подчеркивает МИД Азербайджана.
"О деталях общественности будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнули в министерстве.