Из-за ремонта трубопровода в здании детского сада отключили отопление

В мэрии заверили, что дети не замерзнут.

Родителям воспитанников детского сада, который располагается на улице Айвазовского, 7, сегодня днем в мессенджеры начали приходить сообщения с предложением, по возможности, забрать детей, так как в здании отключили отопление.



— В связи с устранением утечки на трубопроводе по адресу улица Богдана Хмельницкого, 2, «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, отключена подача холодного водоснабжения детского сада № 119. Также отключена система отопления, которая нагревает поступающую холодную воду. Важно, что здание детского сада достаточно прогрето, температура в группах соответствует нормам проведения занятий. Дети обеспечены питьевой водой. Родители могут забрать их вовремя, — пояснили в пресс-службе администрации Липецка.