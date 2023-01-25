Общество

19 минут назад

Из-за ремонта трубопровода в здании детского сада отключили отопление

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#отключение отопления
Из-за ремонта трубопровода в здании детского сада отключили отопление

В мэрии заверили, что дети не замерзнут.

Родителям воспитанников детского сада, который располагается на улице Айвазовского, 7, сегодня днем в мессенджеры начали приходить сообщения с предложением, по возможности, забрать детей, так как в здании отключили отопление.

— В связи с устранением утечки на трубопроводе по адресу улица Богдана Хмельницкого, 2, «РВК-Липецк» временно, до окончания ремонтных работ, отключена подача холодного водоснабжения детского сада № 119. Также отключена система отопления, которая нагревает поступающую холодную воду. Важно, что здание детского сада достаточно прогрето, температура в группах соответствует нормам проведения занятий. Дети обеспечены питьевой водой. Родители могут забрать их вовремя, — пояснили в пресс-службе администрации Липецка.
1 185
#отключение отопления

Комментарии (1)

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5 минут назад
Написать сколько лет трубам. Всё-таки хорошее качество было в СССР. А насколько новой хватит? Гарантию на 50л. даст РВК.?
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