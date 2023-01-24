«Металлург» начнёт финальный этап 2 апреля на своём поле с «Калугой»

Уже во 2-м туре нас ждёт выезд к фавориту "Соколу", заработавшему 10-очковую фору перед конкурентами.

Сегодня состоялась жеребьёвка финального этапа в группе №3 второго дивизиона, в которой выступает липецкий «Металлург». Липчане начнут выступление в воскресенье, 2 апреля, домашним матчем с «Калугой».

Первый же выезд ждёт нашу команду сразу в гости к лидеру и главному фавориту саратовскому «Соколу» - на его поле мы сыграем во 2-м туре 8 апреля. Самый далёкий (и дорогостоящий) выезд ждёт липчан во втором круге – 15 мая предстоит сыграть в гостях у «Динамо-Владивосток».

Ниже календарь всех матчей «Металлурга» в оставшейся части сезона.

Первый круг

1-й тур 2 апреля, воскресенье «Металлург» - «Калуга»

2-й тур 8 апреля, суббота «Сокол» (Саратов) - «Металлург»

3-й тур 15 апреля, суббота «Металлург» - «Динамо-Владивосток»

4-й тур 22 апреля, суббота «Сатурн» (Раменское) - «Металлург»

5-й тур 29 апреля, суббота «Металлург» - «Салют» (Белгород)

6-й тур 5 мая, пятница «Космос» (Долгопрудный) - «Металлург»

2-й круг

7-й тур 10 мая, среда «Металлург» - «Сокол»

8-тур 15 мая, понедельник «Динамо-Владивосток» - «Металлург»

9-й тур 21 мая, воскресенье «Металлург» - «Сатурн»

10-й тур 28 мая, воскресенье «Салют» - «Металлург»

11-й тур 4 июня, воскресенье «Металлург» - «Космос»

12-й тур.10 июня, суббота «Калуга» - «Металлург»

Напомним, что в финальный турнир выходили по 6 сильнейших команд из двух подгрупп. Очки, ранее набранные во встречах между финалистами, учитываются и больше эти команды играть друг с другом не будут. Все весенние матчи придётся провести с представителями соседней подгруппы.

В таблице «золотых очков» т.е. очков, идущих в зачёт финала, «Металлург» на данный момент занимает 3-е место, набрав в 10-ти играх 17 очков.

Лидирует «Сокол», который летом и осенью показывал чудеса прагматизма. Волжане позволяли себе не напрягаться в играх с аутсайдерами, но рубились за «золотые очки». В итоге из 30 возможных баллов «Сокол» набрал в зачёт финала 27 и перед весенней стадией обеспечил себе фору в 10 очков.

В первую лигу (ФНЛ) из 3-й группы выйдет только одна команда.