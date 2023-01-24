В России

сегодня, 12:39

Роспотребнадзор сообщил о растущей активности вирусов гриппа группы B

95
#вирус #грипп

В России растет активность одной группы вирусов.

Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Наряду с активной циркуляцией вирусов гриппа А (H1N1) увеличивается активность и вирусов гриппа B. На них приходится около 33% от общего числа определенных респираторных вирусов. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии лидерство остается за риновирусами, РС-вирусами, и метапневмовирусами, - сообщает Роспотребнадзор.

На очередном селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора с руководителем ведомства Анной Поповой было отмечено, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 4,1%. Однако общее количество заболевших составило 856 тысяч человек. Несмотря на некоторое снижение уровня заболеваемости, руководитель Роспотребнадзора поручила продолжать все противоэпидемические мероприятия.

Наблюдается некоторая активизация эпидпроцесса по коронавирусу. На третьей неделе 2023 года в России зарегистрировано около 38 тыс. новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что в базу VGARus по состоянию на 23 января загружено свыше 227 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последние две недели к омикрон-штамму отнесено 100% сиквенсов.
95
#вирус #грипп

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Кремле опровергли сообщения о возможном запрете на выезд из страны
#запрет на выезд #граница
В Кремле опровергли сообщения о возможном запрете на выезд из страны

21 минуту назад

В России
Кабмин утвердил особенности сдачи экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом
#экзамены #школьники #образование
Кабмин утвердил особенности сдачи экзаменов в 2023 году для российских школьников за рубежом

сегодня, 11:55

В России
В Госдуме рассказали о количестве биолабораторий США на Украине

сегодня, 11:08

В России
В России снизились продажи продуктов питания

сегодня, 11:04

В России
С 1 марта придется заранее резервировать дату и время проезда на машине через границу РФ
#граница РФ #пересечение границы
С 1 марта придется заранее резервировать дату и время проезда на машине через границу РФ

сегодня, 10:38

В России
В ЦБ РФ готовят к внесению в Госдуму проект о самозапрете на получение кредитов
#кредиты #самозапрет
В ЦБ РФ готовят к внесению в Госдуму проект о самозапрете на получение кредитов

сегодня, 09:53

В России