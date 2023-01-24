Липчанин одолжил бывшему коллеге дорогие электроинструменты, а тот их не вернул

Подозреваемому в присвоении теперь грозит до 5 лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей.

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в присвоении чужого имущества.



По версии следствия, 9 сентября жителю Мичуринска Тамбовской области бывший коллега по работе дал попользоваться электроинструментами. Знакомый одолжил мужчине перфоратор, лазерный уровень и винтоверт — всего инструментов на 25 тысяч рублей. Но не зря говорится: «Не хочешь потерять друга — не давай в долг» и «Не делай добра — не получишь зла». Инструменты мичуринец товарищу не вернул, и тот пошёл в полицию.



Действия мужчины квалифицированы по части 2 статьи 160 УК РФ. Подозреваемому в присвоении теперь грозит до 5 лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей.