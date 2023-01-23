Общество

сегодня, 09:00

31-летнего жителя Липецкой области дважды оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил

1169
#спецоперация
2
31-летнего жителя Липецкой области дважды оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил

Мужчина оставил два комментария в Телеграм-канале муниципальной газеты.

Липецкий областной суд оставил в силе два решения Задонского районного суда о привлечении к ответственности 31-летнего местного жителя по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России. По каждому из них мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей, то есть всго на 60 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года в Телеграмм-канале муниципальной газеты к сообщению о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также к статье о проведении в России частичной мобилизации были добавлены комментарии одного и того же пользователя.

«Оба комментария представляют собой резко негативную оценку действий вооруженных сил РФ, направлены на подрыв их авторитета и искажение поставленных перед ними целей и задач, содержат оскорбительные и нецензурные выражения. В ходе проведенной прокурором проверки установлена личность комментатора. Несмотря на то, что он отрицал свою причастность к публикации комментариев и в суде первой инстанции, и при рассмотрении апелляционной жалобы, суды пришли к выводу о доказанности вины. Она подтверждается тем, что аккаунт в Телеграмм зарегистрирован на его номер телефона, а также показаниями свидетелей, которые подтвердили, что аккаунт, с которого оставлены комментарии, используется именно им», - отмечают в пресс-службе.

1169
#спецоперация
2

Еще в рубрике

За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки
#собаки #животные
За год в Липецкой области отловили 4 753 бездомные собаки

8 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: рассказ о знакомстве с Анной Самохиной и как навредить мошенникам
#Сегодня в Липецке
4
Сегодня в Липецке: рассказ о знакомстве с Анной Самохиной и как навредить мошенникам

сегодня, 07:00

Общество
В районе Тракторном отключат холодную воду
#отключение воды
1
В районе Тракторном отключат холодную воду

вчера, 16:28

Общество
В районах Тракторного и Университетском отключат холодную воду
#Отключение воды
2
В районах Тракторного и Университетском отключат холодную воду

21.01.2023 19:51

Общество
В Липецке мошенники представляются следователями СК
#Мошенничество
19
В Липецке мошенники представляются следователями СК

21.01.2023 09:55

Общество
В мэрии Ельца наградили честного водителя маршрутки, нашедшего борсетку с крупной суммой денег
#Награда
56
В мэрии Ельца наградили честного водителя маршрутки, нашедшего борсетку с крупной суммой денег

21.01.2023 09:45

Общество