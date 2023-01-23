31-летнего жителя Липецкой области дважды оштрафовали за дискредитацию вооружённых сил

Мужчина оставил два комментария в Телеграм-канале муниципальной газеты.

Липецкий областной суд оставил в силе два решения Задонского районного суда о привлечении к ответственности 31-летнего местного жителя по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России. По каждому из них мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей, то есть всго на 60 тысяч рублей.



Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в сентябре прошлого года в Телеграмм-канале муниципальной газеты к сообщению о проведении референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также к статье о проведении в России частичной мобилизации были добавлены комментарии одного и того же пользователя.



«Оба комментария представляют собой резко негативную оценку действий вооруженных сил РФ, направлены на подрыв их авторитета и искажение поставленных перед ними целей и задач, содержат оскорбительные и нецензурные выражения. В ходе проведенной прокурором проверки установлена личность комментатора. Несмотря на то, что он отрицал свою причастность к публикации комментариев и в суде первой инстанции, и при рассмотрении апелляционной жалобы, суды пришли к выводу о доказанности вины. Она подтверждается тем, что аккаунт в Телеграмм зарегистрирован на его номер телефона, а также показаниями свидетелей, которые подтвердили, что аккаунт, с которого оставлены комментарии, используется именно им», - отмечают в пресс-службе.



