В международный день объятий «Липецк» победных «обнимашек» не заслужил

Команда бывшего главного тренера сборной России легко переиграла наших в трех сетах.

Липецкие волейболистки выбросили «белый флаг» в домашнем матче с саратовским «Протоном», не сумев выиграть у него даже одной партии. Приехавшие в Липецк в роли 5-й команды Суперлиги гостьи были сильнее – 3:0.

Состав у «Протона» мощный, а руководит командой 62-летний Юрий Маричев – тот самый, под руководством которого сборная России в 2013 и 2015 гг. брала «золото» чемпионатов Европы.

На площадку у команды Саратовской области с первым минут вышла мастер спорта международного класса победительница двух упомянутых Евро 29-летняя диагональная Наталья Малых. В прошлом сезоне-2021/22 она провела за «Липецк» 30 матчей.

Теперь игроков калибра Малых в нашей команде, увы, не осталось, поэтому конкурировать с соперниками вроде «Протона» крайне трудно. Наш удел – молодёжь и в этой игре в составе команды дебютировала 18-летняя либеро Карина Атаджанян из команды дублёров.

Воспитанница ДЮСШ №2, первым тренером которой был знаменитый Сергей Финогеев (1952 – 2020) получила игровое время и это, пожалуй, единственный приятный момент для нас.

Собственно, борьбы на площадке почти не было. «Протон» с первых розыгрышей уходил в отрыв и затем методично доводил дело до победы. В первой партии он был сильнее – 25:18, во второй – 25:17.

Про третью и писать не хочется, но придётся. Разрыв вообще получился адским – 25:11.

Перед игрой ВК «Липецк» в своих социальных сетях напомнил, что сегодня – международный день объятий и пожелал команде обняться в честь победы или хотя бы удачной игры с «Протоном». Не вышло.

- Девчонки боролись, делали, что могли, - подвёл итог главный тренер Андрей Смирнов, - Но молодость не даёт держать концентрацию весь матч. А соперник – на опыте. Прибили нас подачей – на таких мячах сложно строить игру при том уровне блока, что был у «Протона». Поэтому без вариантов. Стараемся, учимся…

«Протон» поднялся на 4-ю строчку в таблице, «Липецк» с 2-мя победами в 16-ти турах остаётся на нижней строчке.

28 января наши девчата нанесут визит в Санкт-Петербург «Ленинградке» (6-е место), а с февраля начинается самое интересное – череда домашних встречи с командами из нижней части турнирной таблицы и первая из них 3 февраля с краснодарским «Динамо» (9-е). Только на эти матчи вся и надежда.