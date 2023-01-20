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сегодня, 10:29
В Госдуме разработали закон о запрете коллекторской деятельности в РФ
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Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)".
Законопроект о запрете коллекторов в России разработали депутаты Госдумы, - сообщает RT.
"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", — говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 5 закона "О потребительском кредите (займе)", а также признание утратившим силу федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом, - отмечается в пояснительной записке.
"Считаем необходимым в нынешних условиях запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", — говорится в пояснительной записке к документу.
Уточняется, что законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 5 закона "О потребительском кредите (займе)", а также признание утратившим силу федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Принятие законопроекта не только защитит права и законные интересы граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и позволит высвободить большое количество людей, способных заняться производительным трудом, - отмечается в пояснительной записке.
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