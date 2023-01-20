Сегодня в Липецке: гололедица, итальянские песни и победа над безработицей

Мы собрали для вас всё, что нужно знать о последнем рабочем дне года.

Вчерашняя погода, когда обледенел, пожалуй, весь город, повторится. Синоптики обещают 0 до 2 градусов тепла. Осадков будет немного, на дорогах гололедица, а утром возможен туман.







Отключения воды

Не обойдётся в пятницу и без отключений холодной воды. С 10:00 до 20:00 комфорт покинет дома №№ 5, 7 по улице Барашева; № 3 по улице Коммунальной; №№ 38, 57, 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской; №№ 27, 35, 39 по улице Советской.







С 10:00 и до окончания ремонтных работ перестанет струится водица из кранов в домах №№ 39, 41 по улице Игнатьева; №№ 5, 5/1, 5/2, 5/3 по улице Космонавтов.

Матырский погрузится во мрак

Ремонтные работы сегодня будут продолжаться и на электрических сетях, причем свет отключат в целом жилом районе – в посёлке Матырский, где неудобства запланированы с 10:00 до 15:00.







С 9:00 до 16:00 не будет электричества в домах №№, 2, 4, 6, 8, 10 по улице Бунина; №№ 8а, 43, 45, 47, 71 по улице Стаханова.

С 9:00 до 12:00 самое короткое отключение произойдёт у жильцов домов №№ 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6 по проспекту 60-летия СССР; №№ 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5 по проспекту Сиреневом; №№ 114, 114/1 по проспекту Победы.

С 09:00 до 17:00 блага цивилизации временно покинут жителей домов №№ 3а, 3б, 3г по улице Базарной; №17 по улице Почтовой; № 13 по улице Ударников, №№ 1, 1/1, 1/2, 1/3, 5 по улице Юношеской.

Пробки

По таким дорогам, как в Липецке сейчас, доехать куда-либо вообще – подвиг. Из-за гололедицы растёт вероятность аварий, следовательно заторы могут возникнуть не только в традиционных местах на проспекте Победы, улицах Московской, Катукова, Гагарина, Циолковского, Терешковой, Неделина, Первомайской, но и в любом месте. Поэтому не ленитесь перед выездом заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы подобрать оптимальный маршрут.

Вечер авторской музыки

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28 3-й этаж) приглашает провести окончание рабочей недели под мелодию гитары и авторскую музыку. Свое творчество в программе «Музыка на закате» представит исполнитель Нико Арчелия.







Концерт начнётся в 19:01, вход – оплата по сердцу.

Кино о педагоге

Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) предлагает свою альтернативу, как завершить трудовую пятидневку – посмотреть документальное кино.



В 18:00 библиотека приглашает на первую в наступившем году встречу в клубе любителей документалок. Фильм о жизни и деятельности знаменитого ученого, педагога-новатора, доцента Липецкого государственного педагогического института (ныне университет), основоположника «липецкого метода в обучении» Константина Москаленко представит режиссер, член Союза кинематографистов России Сергей Тихомиров.

Вход свободный.

Согрейся зимой песнями жаркой Италии



А липецкая филармония зовёт на концерт.







В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) запоют знойные и темпераментные итальянские и испанские песни, которые исполнят солисты Михаил Вербицкий и Софья Овчинникова под шикарный фортепианный аккомпанемент Ольги Прониной. Гость программы – гитарист Андрей Стефанович, а ведущая – Алла Загвоздкина.

Выставка великой княгини, жившей в Воронежской области

В городском музее «Управа» (ул. Октябрьская, 57) в 12:00 состоится открытие передвижной выставки из Воронежа «Великая княгиня Ольга Александровна. Вся жизнь, как на холсте».

Ольга Александровна – представительница дома Романовых, родная сестра последнего российского императора Николая II. В прошлом году отмечалось 140-летие со дня её рождения.







Великая княгиня (умерла в 1960 году в канадском Торонто) была натурой творческой, вела дневники, писала мемуары. А ещё создавала рисунки к своим записям и писали картины. В счастливые времена замужества за принцем Петром Александровичем Ольденбургским жила в Рамони, что в нынешней Воронежской области, утверждала, что после Гатчины Рамонь стала её вторым домом.

На выставке, собранной Дворцовым комплексом Ольденбургских (г. Воронеж) представлены рисунки, фотографии, личные письма, отражающие разные периоды жизни представительницы императорского дома. Особое место принадлежит Рамони, кроме того по её произведениям можно многое понять о последнем периоде правления династии Романовых.

Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.



Неудобно говорить об этом в пятницу, но…

Найти работу в Липецкой области проще простого. Вице-губернатор Ольга Белоглазова рассказала, что в регионе остаются свободными 16 тысяч вакансий.

Вчера на брифинге в администрации она заявила, что 75% липчан, обратившихся в центры занятости региона, трудоустраиваются в течение десяти дней. Кроме того, жителям региона доступно более 400 направлений для переобучения – от сварщика до IT-специалиста.







Так что если вы до сих пор лежите на диване, то вставайте хотя бы в понедельник – новые горизонты манят и ждут вас.

Дорогие липчане! В информационном потоке легко потерять главные новости, но у вас есть надёжный компас – GOROD48. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного.