В детском городке нашли незарегистрированные аттракционы

Виновным грозит административная ответственность.

Прокуратура Октябрьского района Липецка и инспекция гостехнадзора Липецкой области провели проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации детского оборудования в «Сканди парке» в ТРЦ «Ривьера».«В ходе проверки установлено, что в «Сканди парке» эксплуатировалась незарегистрированные аттракционны, а именно горка «Тюбинг» и «Батутная арена». На этих аттракционах отсутствуют операторы, средства измерения веса и роста посетителей, не проведена ежегодная оценка технического состояния, а также выявлены ряд других нарушений требований безопасной эксплуатации. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», - сообщает Гостехнадзор Липецкой области.