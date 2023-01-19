Общество

44 минуты назад

В детском городке нашли незарегистрированные аттракционы

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#дети
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В детском городке нашли незарегистрированные аттракционы

Виновным грозит административная ответственность.

Прокуратура Октябрьского района Липецка и инспекция гостехнадзора Липецкой области провели проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации детского оборудования в «Сканди парке» в ТРЦ «Ривьера».

«В ходе проверки установлено, что в «Сканди парке» эксплуатировалась незарегистрированные аттракционны, а именно горка «Тюбинг» и «Батутная арена». На этих аттракционах отсутствуют операторы, средства измерения веса и роста посетителей, не проведена ежегодная оценка технического состояния, а также выявлены ряд других нарушений требований безопасной эксплуатации. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности», - сообщает Гостехнадзор Липецкой области.

Фото - t.me/igtn48
247
#дети
2

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