Кто виноват в том, что липчане мерзнут в многоэтажках?

Председатель природоохранного комитета облсовета Людмила Яськова сегодня собрала всех, кто связан с ЖКХ, чтобы обсудить организацию отопительного сезона 2022–2023 года.

Липчане стали чаще жаловаться на некачественное отопление. Это отметили и в ЕДС и в Госжилинспенкции. Причем виноватого в том, что люди замерзают или страдают от жары, найти очень сложно, каждый старается перевести стрелки на смежника. Вот и собрали сегодня всех, связанных с этой проблемой.С начала отопительного сезона жители Липецкой области написали 1 328 сообщений в Госжилинспекцию, связанных с некачественным теплоснабжением. При этом руководитель Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев уточнил, что большая часть обращений касается некомфортной температуры (по правилам в квартире она должна быть от 18 до 24 градусов), не все при минимуме чувствуют себя хорошо.Отрабатывая жалобы сотрудники Госжилинспекции не только замеряют температуру, но и обследуют систему теплоснабжения дома. И вопросы у них возникают не только к управляющим компаниям, но и к липецкому филиалу компании «Квадра», который инспекторы также начали привлекать к ответственности за предоставление теплоносителя ненадлежащего качества. При этом Юрий Букреев отметил несправедливость — штрафы для энергетиков составляют 10 000 рублей, а для управляющих компаний доходят до 250 000 рублей. По-хорошему, ответственность должна быть сопоставимой.Представитель липецкого филиала компании «Квадра» Андрей Дедяев не стал отрицать, что жалоб на отопление много. Решением проблемы он видит наладку теплогидравлического режима. Разрегулировка может быть не только между домами, но и внутри зданий. Поэтому в каждой ситуации надо разбираться конкретно. Виноваты могут быть в том числе и сами жильцы, запитавшие теплые полы от горячей воды.Андрей Дедяев поблагодарил мэрию, которая начала жестче контролировать работу по промывке домов перед отопительным сезоном (в Липецке в прошлом году это сделали в 84% многоэтажек). Добавив, что чаще всего жалуются жильцы тех домов, которые плохо были подготовлены к отопительному сезону. А еще он обратил внимание на то, что в Липецке идет массовое уничтожение общедомовых приборов учета. За год вышли из строя 15% ОДПУ на тепло. При этом без прибора учета сложно понять причину проблемы в доме.Депутат Людмила Яськова подняла, похоже, самую острую проблему. Энергетики следят за температурным режимом на выходе из своих котельных (она регламентируется схемой теплоснабжения Липецка), но нет никаких документов, которые бы регламентировали температуру на входе в дом. Зато у управляющих компаний есть обязанность поддерживать температуру в квартирах от 18 до 24 градусов. Как это делать, не получая достаточно тепла (или, напротив, получая его избыток) на входе в дом?Директор ассоциации липецких управляющих компаний Алексей Клюев подтвердил, что такая проблема существует. Не секрет, что дома, которые ближе к теплоносителю получают больше тепла, а те, что дальше — замерзают. В первых жильцам не выгодно расплачиваться по приборам учета, поэтому и показания ОДПУ не передаются.Директор управляющий компании «Университетская» Юрий Костин счиатет, что температурный график должен быть прописан для каждого липецкого дома.— «Квадра» одна не сможет все наладить. Это должна быть совместная работа энергетиков, управляющих компаний и городского департамента ЖКХ. Запускать эту ситуацию нельзя. Иначе ком проблем будет только накапливаться. Уже сейчас надо готовиться к следующему отопительному сезону, — добавил Юрий Костин.Мэр Евгения Уваркина предложила управляющим компаниям и липецкому филиалу компании «Квадра» добровольно заключить договоры и прописать там температурные параметры по каждому зданию, а также ответственность за их несоблюдение. А депутатам выйти с предложением в Госдуму, чтобы закрепить подобные договоры на законодательном уровне.— Мое глубокое убеждение — мы находимся в точке невозврата. Поэтому надо активно действовать, — резюмировала обсуждение Людмила Яськова.В облсовете намерены держать тему на контроле. И еще не раз встретиться в аналогичном составе и обсудить, что было сделано по рекомендациям сегодняшнего обсуждения.