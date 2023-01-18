сегодня, 13:36
В Казахстане ужесточили правила въезда и пребывания для иностранцев
Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Кто заехал после 27 января, для них будет новое исчисление. Компьютерная программа, которая на границе, будет все это подсчитывать. А кто уже находится здесь, на них это не распространяется… Если сейчас он выехал, 27 января заехал, новый срок будет исчисляться 90 дней. Обратной силы закон не имеет",— пояснил "РИА Новости" начальник управления внешней миграции МВД Казахстана Аскар Алдонгаров.
По его словам, обновление миграционного порядка — это не "ужесточение", а приведение законодательства Казахстана в соответствие с международными нормами.
"Во всех странах 90 дней можно просто находиться, а потом уже должно быть оформление документов: виза и прочее",— отметил господин Алдонгаров.заявил он.
Согласно новому правилу, которое начнет действовать с 27 января, "обнулить" дни, то есть выехать из страны и тут же вернуться, больше не получится. Теперь по истечению 90 дней пребывания нужно пересечь границу, и чтобы вновь ступить на территорию Казахстана, должно пройти несколько дней.
В прошлом году на фоне политической нестабильности в РФ в Казахстане обосновались десятки тысяч россиян: за год в страну въехало около 2,9 млн россиян. Около 150 тысяч человек, покинувших Россию после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, остались в Казахстане. Из них получили разрешения на временное проживание 36 тысяч человек.