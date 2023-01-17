Происшествия

30 минут назад

Водитель автомобиля с изменённой буквой в госномере попался на движении со скоростью 165 км/ч

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#ПДД #нарушение
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Водитель автомобиля с изменённой буквой в госномере попался на движении со скоростью 165 км/ч

Водитель пытался оспорить штраф за превышение скорости.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу водителя на постановление Советского районного суда Липецка о привлечении его к ответственности за превышение установленной скорости более чем на 40 км/ч.

Как сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области, нарушение зафиксировал измерительный комплекс с фотофиксацией на автодороге М-4 «Дон». Автомобиль «Тойота Корола» двигался со скоростью 165 км/ч на участке с разрешенной скоростью 110 км/ч. При этом камера запечатлила госномер, который начинается с буквы «О». А иномарка автора жалобы имеет регистрационный знак, начинающийся с буквы «С». Именно на это несоответствие ссылался собственник автомобиля.

Но при проведении дополнительной проверки было обнаружено частичное изменение буквы «С» на букву «О». Путем подбора номерного знака сотрудником ГИБДД было установлено единственное совпадение с маркой автомобиля «Тойота Корола» белого цвета, собственником которого является водитель, привлеченный к ответственности за превышение скорости.

Липецким областным судом решение о штрафе в тысячу рублей за превышение скорости оставлено в силе.

При этом в кодексе об административных правонарушениях также прописана ответственность за управление машиной с видоизмененным регистрационным знаком — за это грозит штраф  в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
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#ПДД #нарушение
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Комментарии (2)

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Я

8 минут назад
ну и че есть закон, а его применили против него? у нас много законов, ток они работают очень странно, за убийство 30 т. штраф, а за шоколадку отжатую у барыги в пятерочке 2 года или за найденый телефон или кошелек
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водителю тойоты

18 минут назад
на каждую хитрую попу, есть кое что чтобы проткнуть засор в мозгах умника))
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