В России

31 минуту назад

Рынок загорелся в Самарской области

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На рынке в городе Кинель Самарской области загорелись торговые павильоны, для тушения привлечены два пожарных поезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 02:33 (по московскому времени). В 03:20 площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, присвоен второй ранг сложности.

В тушении задействованы 93 человека и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России — 30 человек и 10 единиц техники. В качестве дополнительной помощи привлечены пожарные поезда со станции «Кинель» и «Самара». По предварительной информации, пострадавших нет.



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