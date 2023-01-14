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37 минут назад
Под Волгоградом у браконьера изъяли 1500 рогов сайгака
В Волгоградской области сотрудники госавтоинспекции задержали водителя, который вез крупную партию незаконно добытых рогов краснокнижного сайгака, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. Каких-либо документов на них у мужчины не было.
Грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии, остановили для проверки. Мужчина рассказал правоохранителям, что получил коробки от неизвестного мужчины в Саратове, который попросил отвезти их в Элисту.
Рога изъяли для экспертизы. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит уголовное дело за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России (статья 258.1. УК РФ).
Грузовую "Газель", за рулем которой был житель Калмыкии, остановили для проверки. Мужчина рассказал правоохранителям, что получил коробки от неизвестного мужчины в Саратове, который попросил отвезти их в Элисту.
Рога изъяли для экспертизы. Водителя задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит уголовное дело за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России (статья 258.1. УК РФ).