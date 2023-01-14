Коронавирус

47 минут назад

COVID снова наступает: число заболевших в Липецкой области растёт с каждым днём

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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COVID снова наступает: число заболевших в Липецкой области растёт с каждым днём

Цифры пока не велики, но расслабляться рано.

За минувшие сутки в Липецкой области COVID выявлен у 18-ти человек, сообщили на сайте спопкоронавирус.рф.

Вновь можно говорить о медленном, но верном подъеме заболевания. С 10 января количество ежедневное число заболевших вновь стало двузначным: 10 января – 10 человек, 11 и 12 января – 13, 13 января – 18, 14 января – 18.

Правда, пока у многих коронавирус протекает в лёгкой форме. Так, за минувшие сутки госпитализация потребовалась лишь одному пациенту, а летальных случаев зафиксировано не было. 6 липчан завершили лечение от «чумы начала XXI века».

Общая статистика с начала пандемии в 2020 году теперь выглядит так: заболевших 176 374 человека, выздоровевших – 172 269, умерших – 3 9 45.

Общая ситуация в стране остаётся тревожной. Количество вновь заболевших почти в полтора раза превысило число выздоровевших: 5 102 человека против 3 887. Госпитализация потребовалась 813 больным, коронавирус свёл в могилу ещё 46 россиян.

По официальным данным, коварная болезнь за всё время стал причиной гибели 394 355 россиян.

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#COVID #статистика заболевания #коронавирус
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