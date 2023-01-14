Вышедший из берегов Дон затопил переправу возле села Замятино

Чиновники называли произошедшее «странными делами».

Переправа в районе села Замятино Задонского района закрыта из-за подъема уровня воды в реке Дон примерно на 1,4 метра, сообщили в Telegram-канале управлении дорог и транспорта.

В ведомстве отметили, что вода достигла верхней части насыпи при заезде на переправу.

- Машины стали буксовать и испытывать трудности с заездом на переправу. В связи с невозможностью обеспечить безопасное передвижение, дорожные службы перекрыли проезд к мосту.







Объезд к населённому пункту осуществляется по стандартной схеме: по автомобильным дорогам Задонск – Алексеевка и Ольшанец – Каменка.

В управлении дорог и транспорта, видимо, и сами не ожидали, что уровень воды в Дону может повысится в минусовую погоду, оттого назвали случившееся «странными делами».

Фото управления дорог и транспорта