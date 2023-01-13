Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона

По данным следствия, для конспирации закладчики часто меняли квартиры.

Следственным управлением УМВД России по Липецку передано в суд дело двух граждан страны ближнего зарубежья 23 и 27 лет, обвиняемых в покушении на перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчин задержали в Липецке при создании закладок с героином и метадоном.

«По предварительным данным, мужчины приехали в Липецкую область целенаправленно для сбыта наркотиков. Для конспирации они снимали жилье посуточно, часто меняя адреса», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.

При личном досмотре и обыске их жилья полицейские нашли 352 свёртка, в которых находились более 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона.



Мужчинам грозит до двадцати лет заключения.

