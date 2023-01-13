сегодня, 08:33
Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона
По данным следствия, для конспирации закладчики часто меняли квартиры.
«По предварительным данным, мужчины приехали в Липецкую область целенаправленно для сбыта наркотиков. Для конспирации они снимали жилье посуточно, часто меняя адреса», - сообщает пресс-служба областного управления МВД.
При личном досмотре и обыске их жилья полицейские нашли 352 свёртка, в которых находились более 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона.
Мужчинам грозит до двадцати лет заключения.
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