Происшествия

сегодня, 08:33

Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона

1 644
#наркотики

По данным следствия, для конспирации закладчики часто меняли квартиры.

Загрузка плеера
Следственным управлением УМВД России по Липецку передано в суд дело двух граждан страны ближнего зарубежья 23 и 27 лет, обвиняемых в покушении на перевозку и сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчин задержали в Липецке при создании закладок с героином и метадоном.

«По предварительным данным, мужчины приехали в Липецкую область целенаправленно для сбыта наркотиков. Для конспирации они снимали жилье посуточно, часто меняя адреса», - сообщает пресс-служба областного управления МВД. 

При личном досмотре и обыске их жилья полицейские нашли 352 свёртка, в которых находились более 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона.

Мужчинам грозит до двадцати лет заключения.

1 644
#наркотики

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Теперь

29 минут назад
сдадут свою крышу.
ответить

Еще в рубрике

За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...
#взятка #полиция
4
За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...

вчера, 15:25

Происшествия
C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 милли...
#мошенничество
13
C 80-летней пенсионерки требовали два миллиона за «освобождение» сына: она отдала в пакете 1,3 милли...

вчера, 13:58

Происшествия
Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце
#конфликт #побои
9
Борец из Бирюлёво получил 3 года условно за конфликт на дискотеке в Ельце

вчера, 13:36

Происшествия
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу
#ДТП
14
В Липецке ищут свидетелей наезда автомобиля на школьницу

вчера, 13:04

Происшествия
Липецкую SMM-щицу подозревают в серии мошенничеств
#мошенничество
1
Липецкую SMM-щицу подозревают в серии мошенничеств

вчера, 12:48

Происшествия
Житель Добринского района угнал «девятку» у родственника, но в соседнем селе машина заглохла
#угон
3
Житель Добринского района угнал «девятку» у родственника, но в соседнем селе машина заглохла

вчера, 12:30

Происшествия