Происшествия
вчера, 23:34
Авария на Студеновской: 21-летний водитель «Тойоты» остался жив, он госпитализирован
21-летний водитель «Тойоты» госпитализирован после ДТП у дома № 43 по улице Студеновской в Липецке, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
– Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением автомобилем, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, – рассказали в полиции.
Очевидцы в свою очередь отметили тяжелое состояние водителя.
Напомним, что авария произошла вечером 10 января. После столкновением с деревом у автомобиля «Тойота» оказался смят кузов. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали водителя врачам. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда. Возможно, он образовался после утечки холодной воды.
– Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением автомобилем, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, – рассказали в полиции.
Очевидцы в свою очередь отметили тяжелое состояние водителя.
Напомним, что авария произошла вечером 10 января. После столкновением с деревом у автомобиля «Тойота» оказался смят кузов. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали водителя врачам. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда. Возможно, он образовался после утечки холодной воды.
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