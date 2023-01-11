Происшествия

вчера, 23:34

Авария на Студеновской: 21-летний водитель «Тойоты» остался жив, он госпитализирован

1 537
#ДТП #дерево
2
Авария на Студеновской: 21-летний водитель «Тойоты» остался жив, он госпитализирован
21-летний водитель «Тойоты» госпитализирован после ДТП у дома № 43 по улице Студеновской в Липецке, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

– Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением автомобилем, допустил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, – рассказали в полиции.

Очевидцы в свою очередь отметили тяжелое состояние водителя.

Напомним, что авария произошла вечером 10 января. После столкновением с деревом у автомобиля «Тойота» оказался смят кузов. Прибывшие на место аварии спасатели и пожарные с помощью специальных инструментов разрезали автомобиль и передали водителя врачам. Очевидцы аварии рассказали, что дорога была покрыта слоем льда. Возможно, он образовался после утечки холодной воды.

Загрузка плеера

1 537
#ДТП #дерево
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

indesit

вчера, 23:41
Берёзу за что?
ответить

Еще в рубрике

На Студеновской спасатели извлекают водителя из искореженного автомобиля
#авария #ДТП
14
На Студеновской спасатели извлекают водителя из искореженного автомобиля

вчера, 21:19

Происшествия
Эхо дела «дискредитировавшего армию елецкого хирурга»: дочь врача судят за оскорбление судьи
#оскорбление #суд
12
Эхо дела «дискредитировавшего армию елецкого хирурга»: дочь врача судят за оскорбление судьи

вчера, 19:10

Происшествия
На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью
#убийство
5
На дороге нашли тело пенсионера: его сосед признался, что бил собутыльника тростью

вчера, 18:55

Происшествия
Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав
#приставы #суд
6
Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав

вчера, 17:13

Происшествия
Липчанин отсудил у дорожников 460 тысяч рублей за яму на проезжей части
#ДТП #дорога
6
Липчанин отсудил у дорожников 460 тысяч рублей за яму на проезжей части

вчера, 16:43

Происшествия
Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей
#мошенничество
12
Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

вчера, 15:38

Происшествия