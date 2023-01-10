Происшествия
41 минуту назад
Липчанин отсудил у дорожников 460 тысяч рублей за яму на проезжей части
Из-за ямы он попал в ДТП.
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Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Дорожного агентства Липецкой области на решение Советского районного суда Липецка о взыскании в пользу пострадавшего в ДТП из-за ямы на обочине автомобилиста компенсации материального ущерба в 161 тысячу рублей, морального вреда в 300 тысяч рублей и судебных расходов.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 18 февраля 2021 года на на улице Огородной в Липецке на дороге Липецк-Чаплыгин столкнулись автомобиль «Ниссан» с 41-летним мужчиной за рулем и вылетевший на встречную полосу «BYD F3» под управлением 38-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «BYD».
Было установлено, что авария произошла из-за впадины на правом крае проезжей части. Машина, наехав на нее, ушла в занос и вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
В результате машины получили повреждения, а истцу был причинен тяжкий вред здоровью. Травмы в этой аварии также получили еще два человека.
Эти обстоятельства были установлены ГИБДД, была зафиксирована и яма, не предусмотренная ГОСТом, которую не было видно во время движения.
В результате Липецкий областной суд признал решение суда первой инстанции законным и отметил, что «Дорожное агентство Липецкой области» ненадлежащим образом исполняло обязанности по содержанию участка дороги, где произошло ДТП.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 18 февраля 2021 года на на улице Огородной в Липецке на дороге Липецк-Чаплыгин столкнулись автомобиль «Ниссан» с 41-летним мужчиной за рулем и вылетевший на встречную полосу «BYD F3» под управлением 38-летнего водителя. В аварии пострадал водитель «BYD».
Было установлено, что авария произошла из-за впадины на правом крае проезжей части. Машина, наехав на нее, ушла в занос и вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
В результате машины получили повреждения, а истцу был причинен тяжкий вред здоровью. Травмы в этой аварии также получили еще два человека.
Эти обстоятельства были установлены ГИБДД, была зафиксирована и яма, не предусмотренная ГОСТом, которую не было видно во время движения.
В результате Липецкий областной суд признал решение суда первой инстанции законным и отметил, что «Дорожное агентство Липецкой области» ненадлежащим образом исполняло обязанности по содержанию участка дороги, где произошло ДТП.