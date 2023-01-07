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48 минут назад

В Волго-Каспийском канале сел на мель сухогруз «Раша-1»

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Сухогруз "Раша-1" по пути из Астрахани в порт Амирабад (Иран) сел на мель на выходе в Каспийское море из Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает Интерфакс со ссылкой на главк МЧС по региону.

Как рассказали в ведомстве, 7 января в 18.08 (17.08 мск) в оперативную дежурную смену ГУ МЧС РФ по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170,8 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз «Раша-1».

Экипаж сухогруза не нуждается в медицинской помощи, судовой ход не нарушен, водотечность корпуса судна отсутствует, отметили в ГУ МЧС по региону и подчеркнули, что загрязнений акватории нет.

Для решения происшествия организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, и морским спасательным координационным центром.
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