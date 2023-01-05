Общество

38 минут назад

Больше десяти домов останутся без холодной воды 6 января

350
#отключение воды
Больше десяти домов останутся без холодной воды 6 января
В связи с проведением ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям 16-го микрорайона и площади Победы,3.

Как сообщает пресс-служба компании, временные неудобства коснутся потребителей по адресам: проспект Победы, 5 и 5а, жителей домов № 53, 55, 57, 30, 32 по улице Неделина, и домов № 32, 34, 36, 38 по улице Мичурина, а также дома № 3 на площади Победы. 

Подвоз воды будет организован к дому № 53 по улице Неделина. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.
350
#отключение воды

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