Больше десяти домов останутся без холодной воды 6 января

В связи с проведением ремонтных работ «РВК-Липецк» с 10:00 до 20:00 ограничит подачу холодной воды потребителям 16-го микрорайона и площади Победы,3.



Как сообщает пресс-служба компании, временные неудобства коснутся потребителей по адресам: проспект Победы, 5 и 5а, жителей домов № 53, 55, 57, 30, 32 по улице Неделина, и домов № 32, 34, 36, 38 по улице Мичурина, а также дома № 3 на площади Победы.



Подвоз воды будет организован к дому № 53 по улице Неделина. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

