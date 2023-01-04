Происшествия
сегодня, 16:02
Из-за звуков пианино липчанин пришел к соседям с топором
После этого визита на двери остались вмятины.
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Драма разыгралась накануне в доме № 16 по улице Мичурина в Липецке. Видеокамера зафиксировала, как мужчина поднялся к соседям с топором.
«У нас были гости с детьми, они играли на пианино. Все застыли на месте, когда раздались страшные удары в стену и в пол от соседа, который живет под нами. Потом он поднялся к нам на этаж и начал бить в дверь топором», — рассказал о случившимся Сергей Попов, квартира которого находится за тамбурной дверью.
По словам Сергея, топор оставил на двери тамбура вмятины. Мужчина добавил, что сосед, которому помешала музыка, неоднократно громко по поводу и без гуляет со своими гостями.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что начали проверку по данному факту.
«У нас были гости с детьми, они играли на пианино. Все застыли на месте, когда раздались страшные удары в стену и в пол от соседа, который живет под нами. Потом он поднялся к нам на этаж и начал бить в дверь топором», — рассказал о случившимся Сергей Попов, квартира которого находится за тамбурной дверью.
По словам Сергея, топор оставил на двери тамбура вмятины. Мужчина добавил, что сосед, которому помешала музыка, неоднократно громко по поводу и без гуляет со своими гостями.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что начали проверку по данному факту.
Док
За такое нужно наказывать
!
чумачэчий житель этого города
Меломан