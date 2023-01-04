Происшествия

сегодня, 16:02

Из-за звуков пианино липчанин пришел к соседям с топором

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#конфликт
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После этого визита на двери остались вмятины.

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Драма разыгралась накануне в доме № 16 по улице Мичурина в Липецке. Видеокамера зафиксировала, как мужчина поднялся к соседям с топором.

«У нас были гости с детьми, они играли на пианино. Все застыли на месте, когда раздались страшные удары в стену и в пол от соседа, который живет под нами. Потом он поднялся к нам на этаж и начал бить в дверь топором», — рассказал о случившимся Сергей Попов, квартира которого находится за тамбурной дверью.

По словам Сергея, топор оставил на двери тамбура вмятины. Мужчина добавил, что сосед, которому помешала музыка, неоднократно громко по поводу и без гуляет со своими гостями. 

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что начали проверку по данному факту.  
5 1661
#конфликт
2

Комментарии (5)

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Док

39 минут назад
Как аукнится так и откликнится
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За такое нужно наказывать

46 минут назад
Что за шизоид
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!

сегодня, 16:20
Надо уважать друг друга , а то всему причина и оправдание дети !
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чумачэчий житель этого города

сегодня, 16:20
Сами виноваты! Нечего было на пианино бренчать. Кому это действительно понравится?! Мужик с топором, красава!
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Меломан

сегодня, 16:09
Купите к пианино деиям ещё барабан,пусть сосед угомонится.И дверь починит.
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