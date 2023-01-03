Лишь 2% липчан любят ходить под Новый год в баню

Сегодня управление Роспотребнадзора по Липецкой области напомнило: при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья.

«Прежде всего, стоит обратить внимание, где размещена баня. Бани или сауны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Не рекомендуем посещать баню или сауну, если она расположена в жилом многоквартирном доме, т.к. в этом случае практически невозможно соблюдение всех требований, предъявляемых к водоснабжению, канализации, вентиляции и санитарно-эпидемиологическому режиму.

Место, где расположена сауна или баня, не должно быть «безымянным», на входе должна быть вывеска с указанием фирменного наименования, юридического и фактического адреса, режима работы. Сотрудник должен представить прейскурант цен на оказываемые услуги, в доступе должна быть и доска потребителей с копией свидетельства о государственной регистрации, книгой жалоб и предложений, официально изданные санитарные правила и законы, касающиеся деятельности бани и другие необходимые документы.Работники бани должны быть в чистой спецодежде.

В помещениях бани или сауны должны быть оптимальная температура (в раздевальной – температура воздуха 25 – 28°C, в мыльной – не ниже 25°C) и достаточное освещение. Для достижения необходимых параметров микроклимата допускается устройство систем кондиционирования. Помещения бани должны соответствовать гигиеническому принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы должны размещаются при раздевальных.

В бане нельзя использовать мебель, обтянутую тканью – мягкие диваны, бильярдные столы – обеспечить их должную дезинфекцию невозможно, а влажность и температура способствует активному размножению в них болезнетворных бактерий и грибков. Ванны и тазы, предназначенные для мытья, должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Посетителям должен выдаваться чистый комплект белья. Допускается использования одноразовых тапочек, простыней, шапочек и т.д», - отмечают в Роспотребнадзоре.



Но вернёмся к новогодним традициям липчан. По 1% горожан своей любимой новогодней традицией назвали путешествия, встречу праздника в новых местах. Еще у 2% проводы старого года неразрывно связаны с любимым игристым напитком.Среди других традиций — уличные гуляния, пение, встреча Деда Мороза и Снегурочки, избавление от старых вещей и прочее.