Общество
50 минут назад
Яма от «Квадры» до сих пор мешает движению транспорта у площади Победы
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В компании заявили, что сегодня засыплют яму щебнем, а заплатку из асфальта положат, когда позволит погода.
Во вторник, 27 декабря, в липецком филиале ПАО «Квадра» сообщили, что свою раскопку между Центральным рынком и площадью Победы заделают в этот день. И что сразу же после этого компания начнет восстанавливать дорожное покрытие. Однако яма на узком проезде, которая значительно затрудняет движение транспорта, как была, так и осталась, хотя сегодня уже 29 декабря. Единственное ее визуальное отличие в том, что во вторник раскопка была с водой, а сегодня без нее.
яма. утро. вторник
яма. утро. четверг
В «Квадре» же ситуацию видят иначе. Нам сообщили, что ремонт теплосети на этом участке закончен, и что перед обратной засыпкой раскопки необходимо провести комплекс мероприятий, которые бы защитили отремонтированный участок трубопровода от повреждений. В компании пообещали, что засыплют яму щебнем сегодня. А заплатку из асфальта положат, когда позволит погода. Информационная табличка сообщает, что сделано это должно быть до 26 января.
яма. утро. вторник
яма. утро. четверг
В «Квадре» же ситуацию видят иначе. Нам сообщили, что ремонт теплосети на этом участке закончен, и что перед обратной засыпкой раскопки необходимо провести комплекс мероприятий, которые бы защитили отремонтированный участок трубопровода от повреждений. В компании пообещали, что засыплют яму щебнем сегодня. А заплатку из асфальта положат, когда позволит погода. Информационная табличка сообщает, что сделано это должно быть до 26 января.
4 390
Автолюбитель
Житель Сокола
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Чпп