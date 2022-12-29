Общество

50 минут назад

Яма от «Квадры» до сих пор мешает движению транспорта у площади Победы

4 390
#площадь Победы
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Яма от «Квадры» до сих пор мешает движению транспорта у площади Победы

В компании заявили, что сегодня засыплют яму щебнем, а заплатку из асфальта положат, когда позволит погода.

Во вторник, 27 декабря, в липецком филиале ПАО «Квадра» сообщили, что свою раскопку между Центральным рынком и площадью Победы заделают в этот день. И что сразу же после этого компания начнет восстанавливать дорожное покрытие. Однако яма на узком проезде, которая значительно затрудняет движение транспорта, как была, так и осталась, хотя сегодня уже 29 декабря. Единственное ее визуальное отличие в том, что во вторник раскопка была с водой, а сегодня без нее.

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яма. утро. вторник

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яма. утро. четверг 

В «Квадре» же ситуацию видят иначе. Нам сообщили, что ремонт теплосети на этом участке закончен, и что перед обратной засыпкой раскопки необходимо провести комплекс мероприятий, которые бы защитили отремонтированный участок трубопровода от повреждений. В компании пообещали, что засыплют яму щебнем сегодня. А заплатку из асфальта положат, когда позволит погода. Информационная табличка сообщает, что сделано это должно быть до 26 января.
4 390
#площадь Победы
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Комментарии (4)

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Автолюбитель

20 минут назад
А на Неделина около Горького яма долго будет жить?
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Житель Сокола

25 минут назад
Интересно получается, квадра не может в * погоду асфальт класть, а у дорожников в такую погоду всё можно, и самое главное, всё по госту.
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Интересно

27 минут назад
Интересует позиция Квадры по поводу подачи отопления в дома с пониженной температурой. А платежки присылает как положено.
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Чпп

27 минут назад
Как деньги брать они первые,а как свою работу делать так и сдались.
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