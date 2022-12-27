Общество

сегодня, 16:09

Раскоп на дороге между Центральным рынком и площадью Победы обещают заделать сегодня

2 736
#раскопка
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Раскоп на дороге между Центральным рынком и площадью Победы обещают заделать сегодня

А восстановить дорожное покрытие — к 26 января.

У пешеходного перехода через дорогу между Центральным рынком и площадью Победы в Липецке вдруг появилась коммунальная раскопка. Ямы вырыта в очень неудобном месте — она перегородила узкую дорогу сразу за пешеходным переходом, что вынуждает водителей ждать проезда в долгих очередях. А еще одна деталь вообще приводит к взрыву мозга: на информационной табличке «Квадра» датой окончания восстановительных работ указано 26 января!

В пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра» нам сообщили, что ремонтные работы завершатся уже сегодня, 27 декабря. Сразу после этого компания начнет восстанавливать дорожное покрытие. В соответствии с «Правилами производства земляных работ на территории города Липецка» работы должны быть завершены не позднее 26 января 2023 года. Однако в «Квадре» обещают как можно раньше восстановить полноценный проезд.


2 736
#раскопка
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Комментарии (2)

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Лена

21 минуту назад
На Доватора когда дыру зароют? Или сейчас не то время и другие приоритеты
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Гость

сегодня, 16:37
На Папина вода течёт. Около школы. Уже неделю, всем пофиг.
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