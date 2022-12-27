сегодня, 16:09
Раскоп на дороге между Центральным рынком и площадью Победы обещают заделать сегодня
А восстановить дорожное покрытие — к 26 января.
В пресс-службе липецкого филиала ПАО «Квадра» нам сообщили, что ремонтные работы завершатся уже сегодня, 27 декабря. Сразу после этого компания начнет восстанавливать дорожное покрытие. В соответствии с «Правилами производства земляных работ на территории города Липецка» работы должны быть завершены не позднее 26 января 2023 года. Однако в «Квадре» обещают как можно раньше восстановить полноценный проезд.
Лена
Гость