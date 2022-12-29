В России
сегодня, 09:59
«Ъ» сообщает о достижении исторического максимума стоимости электричества в декабре
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Рост составил 20,6%, до 1,7 тыс. рублей за 1 МВт·ч.
Оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и Урале с начала декабря выросли примерно на 12% в сравнении с прошлым годом.
Самое заметное увеличение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) произошло с 19 по 26 декабря: индекс вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тыс. рублей за 1 МВт•ч. А 24 декабря был побит исторический рекорд цены: индекс составил более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт•ч, превысив предыдущий максимум от 9 августа 2021 года. Речь о ценах для коммерческих потребителей (для населения тарифы искусственно снижаются), - сообщает "Ъ".
Резкий скачок стоимости объясняется выводом в плановые и неплановые ремонты нескольких блоков АЭС.
Цены на РСВ зависят от спроса и предложения. На фоне похолодания объем покупки электроэнергии на РСВ в декабре вырос относительно ноября, но практически не изменился относительно декабря прошлого года. С 19 по 26 декабря объем покупки на РСВ даже упал на 3% год к году.
По утверждению регуляторов энергорынков, "нехарактерная" ситуация с отключением АЭС уже завершилась и цены начали снижаться.
Рост цен РСВ вызван главным образом внеплановым и существенным снижением выработки АЭС и отчасти опережающей индексацией тарифов на газ для тепловой генерации, заместившей поставки от АЭС, - полагают в "Сообществе потребителей энергии".
"На рынке электроэнергии отсутствуют механизмы, компенсирующие потребителям затраты, вызванные снижением надежности генерации, а штрафы за подобные сбои на рынке мощности несоразмерно меньше затрат потребителей на содержание резервов",— говорят в ассоциации.
На динамику показателя влияло изменение ценовой структуры предложения ТЭС, обусловленное изменением состава включенного оборудования ТЭС и в целом ростом загрузки ТЭС из-за "значительного снижения выработки АЭС", - утверждают эксперты. Во второй половине декабря дополнительным фактором стало снижение выработки ВИЭ. В регуляторе отмечают, что пиковые значения суточного индекса РСВ пройдены и уже наблюдается снижение цен.
В СПЭ при этом подчеркивают, что рост цен РСВ все равно отстает от темпов роста цен на газ. Стоимость газа с учетом июльской индексации на 5% суммарно увеличилась на 13,9%, а цены РСВ в декабре выросли лишь на 11,5% год к году.
Самое заметное увеличение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) произошло с 19 по 26 декабря: индекс вырос на 20,6% год к году, до 1,7 тыс. рублей за 1 МВт•ч. А 24 декабря был побит исторический рекорд цены: индекс составил более 1,8 тыс. рублей за 1 МВт•ч, превысив предыдущий максимум от 9 августа 2021 года. Речь о ценах для коммерческих потребителей (для населения тарифы искусственно снижаются), - сообщает "Ъ".
Резкий скачок стоимости объясняется выводом в плановые и неплановые ремонты нескольких блоков АЭС.
Цены на РСВ зависят от спроса и предложения. На фоне похолодания объем покупки электроэнергии на РСВ в декабре вырос относительно ноября, но практически не изменился относительно декабря прошлого года. С 19 по 26 декабря объем покупки на РСВ даже упал на 3% год к году.
По утверждению регуляторов энергорынков, "нехарактерная" ситуация с отключением АЭС уже завершилась и цены начали снижаться.
Рост цен РСВ вызван главным образом внеплановым и существенным снижением выработки АЭС и отчасти опережающей индексацией тарифов на газ для тепловой генерации, заместившей поставки от АЭС, - полагают в "Сообществе потребителей энергии".
"На рынке электроэнергии отсутствуют механизмы, компенсирующие потребителям затраты, вызванные снижением надежности генерации, а штрафы за подобные сбои на рынке мощности несоразмерно меньше затрат потребителей на содержание резервов",— говорят в ассоциации.
На динамику показателя влияло изменение ценовой структуры предложения ТЭС, обусловленное изменением состава включенного оборудования ТЭС и в целом ростом загрузки ТЭС из-за "значительного снижения выработки АЭС", - утверждают эксперты. Во второй половине декабря дополнительным фактором стало снижение выработки ВИЭ. В регуляторе отмечают, что пиковые значения суточного индекса РСВ пройдены и уже наблюдается снижение цен.
В СПЭ при этом подчеркивают, что рост цен РСВ все равно отстает от темпов роста цен на газ. Стоимость газа с учетом июльской индексации на 5% суммарно увеличилась на 13,9%, а цены РСВ в декабре выросли лишь на 11,5% год к году.
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