Общество
сегодня, 12:14
С предприятия требуют более 7,7 миллиона рублей за загрязнение почв из-за незаконной свалки
Площадь свалки составила 23 791 квадратный метр.
Прокурор Липецкого района через суд добивается взыскания с ООО «Горизонт» компенсации за загрязнение плодородных почв в размере свыше 7,7 миллиона рублей.
Как сообщат пресс-служба прокуратуры области, несанкционированный сброс отходов на земельный участок в селе Косыревка выявили ещё в августе совместно c управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Площадь свалки составила 23 791 квадратный метр. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления, общество оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Потом был подсчитан ущерб, нанесённый почвам. Сейчас в суд направлено иск о взыскании с ООО «Горизонт» компенсации ущерба, причиненного почвам в результате загрязнения, на сумму свыше 7,7 миллиона рублей.
Как сообщат пресс-служба прокуратуры области, несанкционированный сброс отходов на земельный участок в селе Косыревка выявили ещё в августе совместно c управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Площадь свалки составила 23 791 квадратный метр. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления, общество оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Потом был подсчитан ущерб, нанесённый почвам. Сейчас в суд направлено иск о взыскании с ООО «Горизонт» компенсации ущерба, причиненного почвам в результате загрязнения, на сумму свыше 7,7 миллиона рублей.