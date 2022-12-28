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С предприятия требуют более 7,7 миллиона рублей за загрязнение почв из-за незаконной свалки

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#экология #свалка
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С предприятия требуют более 7,7 миллиона рублей за загрязнение почв из-за незаконной свалки

Площадь свалки составила 23 791 квадратный метр.

Прокурор Липецкого района через суд добивается взыскания с ООО «Горизонт» компенсации за загрязнение плодородных почв в размере свыше 7,7 миллиона рублей.

Как сообщат пресс-служба прокуратуры области, несанкционированный сброс отходов на земельный участок в селе Косыревка выявили ещё в августе совместно c управлением экологии и природных ресурсов Липецкой области.

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Площадь свалки составила 23 791 квадратный метр. В отношении юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления, общество оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Потом был подсчитан ущерб, нанесённый почвам. Сейчас в суд направлено иск о взыскании с ООО «Горизонт» компенсации ущерба, причиненного почвам в результате загрязнения, на сумму свыше 7,7 миллиона рублей.
819
#экология #свалка
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