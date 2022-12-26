Количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю снизилось на 11%

Количество лабораторно выявленных за неделю случаев гриппа снизилось на 44%: со 105 до 73.

В Липецкой области отмечается снижение количества заболевших гриппом и ОРВИ на 11%: за неделю заболели 12,8 тысячи человек, когда как неделей раньше - 14,5 тысячи.



Но уровень заболеваемости все еще высокий - 127,7 случая на 10 тысяч населения, сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов во всех возрастных группах.



Количество выявленных за неделю случаев гриппа снизилось на 44%: со 105 до 73.



В Липецке зарегистрировано 64% всех случаев ОРВИ по области — в областном центре заболели 8 211 человек, в тот числе 52 случая гриппа.



Амбулаторно у больных ОРВИ выявляют вирусы гриппа (74,5%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (19%), доля других респираторных вирусов колеблется от 1% до 3% (риновирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа и микст-инфекции).



В Липецкой области от гриппа привито более 618,9 тысячи человек (55,6% населения).



Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области №93 от 14 декабря ограничено проведение массовых мероприятий с участием детей, переведены на дистанционный формат обучения все общеобразовательные организации города, усилен дезинфекционный режим на предприятиях и организациях, общественном транспорте, гражданам рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания (маски, закрывающие рот и нос) при нахождении в общественном транспорте, медицинских, аптечных, образовательных организациях, предприятиях торговли, развлекательных центрах, иных местах скопления людей.



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в детские сады, а также не направлять детей и подростков из школ, где введены ограничительные мероприятия, в организации дополнительного образования (спортивные секции, художественные школы танцевальные кружки и т.п.).