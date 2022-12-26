Здоровье

сегодня, 15:43

Количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю снизилось на 11%

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#ОРВИ #грипп
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Количество заболевших гриппом и ОРВИ за неделю снизилось на 11%

Количество лабораторно выявленных за неделю случаев гриппа снизилось на 44%: со 105 до 73.

В Липецкой области отмечается снижение количества заболевших гриппом и ОРВИ на 11%: за неделю заболели 12,8 тысячи человек, когда как неделей раньше - 14,5 тысячи.

Но уровень заболеваемости все еще высокий - 127,7 случая на 10 тысяч населения, сохраняется превышение расчетных эпидемических порогов во всех возрастных группах.

Количество выявленных за неделю случаев гриппа снизилось на 44%: со 105 до 73.

В Липецке зарегистрировано 64% всех случаев ОРВИ по области — в областном центре заболели 8 211 человек, в тот числе 52 случая гриппа.

Амбулаторно у больных ОРВИ выявляют вирусы гриппа (74,5%, превалируют вирусы гриппа А/H1N1/09), а также РС-вирусы (19%), доля других респираторных вирусов колеблется от 1% до 3% (риновирус, метапневмовирус, вирусы парагриппа и микст-инфекции).

В Липецкой области от гриппа привито более 618,9 тысячи человек (55,6% населения).

Постановлением главного государственного санитарного врача по Липецкой области №93 от 14 декабря ограничено проведение массовых мероприятий с участием детей, переведены на дистанционный формат обучения все общеобразовательные организации города, усилен дезинфекционный режим на предприятиях и организациях, общественном транспорте, гражданам рекомендовано использовать средства защиты органов дыхания (маски, закрывающие рот и нос) при нахождении в общественном транспорте, медицинских, аптечных, образовательных организациях, предприятиях торговли, развлекательных центрах, иных местах скопления людей.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области призывает родителей не отправлять детей с признаками респираторных инфекций в детские сады, а также не направлять детей и подростков из школ, где введены ограничительные мероприятия, в организации дополнительного образования (спортивные секции, художественные школы танцевальные кружки и т.п.).
4 658
#ОРВИ #грипп
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Комментарии (4)

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спасибо

29 минут назад
Это хорошая новость. Хорошо, что закрыли школы. Спасибо тем, кто принял это решение.
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Гостья1

сегодня, 19:19
Болеть трудно и врача не дождаться вовремя...а маску носить ,когда рядом кашляют и чихают не пробовали? Многоэтажки с лифтом,где уборка 1 раз в полгода -разве безопасное место?А ходим без средств защиты..... Дети на улицах без шапок -жарко???.футбол!!!. На врачей надейся ,да сам подумай о своем ЗДОРОВЬЕ!
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Ого

сегодня, 16:48
Всей семьёй болеем. Первому заболевшему вызвала врача. Врач не приехал, назначил таблетки по телефону. Остальным 4-м и вызывать не стали, всё равно не * . И самим ехать сил нет. Грипп тяжело протекает. Вот и наша медицина, помощь нужна, но её не дождёшься. А у них статистика улучшилась)))
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Серый

сегодня, 16:39
Просто эти 11 Процентов лечатся сами .
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