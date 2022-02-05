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Девушка из Нигерии провела 5 лет в рабстве у жителя Сургута
Девушка из Нигерии, которую пять лет удерживал в рабстве житель Сургута, скоро вернется домой. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на представителей общественной организации «Альтернатива».
«Девушка по имени Осафамен из Нигерии в 2016 году приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут. По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов», — сообщается в Телеграм-канале организации.
Со слов девушки, мужчина запугал ее арестом в том случае, если она выйдет из дома.ять лет она провела без возможности пользоваться телефоном, однако все же смогла установить контакт с родителями и представителями «Альтернативы» — организации, которая борется с рабством.
Однако в МВД сообщили, что женщина решила вернуться на родину после того, как поссорилась с сожителем. Полиция Сургута не получала никаких заявлений о побоях или насильном содержании. Они сообщили, что Осафамен до сих пор проживает с мужем и детьми, которые не имеют никаких документов и воспитываются в домашних условиях. Правоохранители также уточнили, что ее паспорт просрочен более чем на четыре года.
Девушка сообщила, что после публичной огласки она смогла начать процесс восстановления документов и подтверждения материнства над детьми, которых она хочет забрать с собой в Нигерию после завершения всех бюрократических процедур.
«Девушка по имени Осафамен из Нигерии в 2016 году приехала в Москву, где повстречала Сергея, в которого влюбилась. Через некоторое время молодой человек пригласил девушку в родной город — Сургут. По приезде мужчина отобрал у девушки документы, через какое-то время он начал проявлять агрессию и насилие. В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов», — сообщается в Телеграм-канале организации.
Со слов девушки, мужчина запугал ее арестом в том случае, если она выйдет из дома.ять лет она провела без возможности пользоваться телефоном, однако все же смогла установить контакт с родителями и представителями «Альтернативы» — организации, которая борется с рабством.
Однако в МВД сообщили, что женщина решила вернуться на родину после того, как поссорилась с сожителем. Полиция Сургута не получала никаких заявлений о побоях или насильном содержании. Они сообщили, что Осафамен до сих пор проживает с мужем и детьми, которые не имеют никаких документов и воспитываются в домашних условиях. Правоохранители также уточнили, что ее паспорт просрочен более чем на четыре года.
Девушка сообщила, что после публичной огласки она смогла начать процесс восстановления документов и подтверждения материнства над детьми, которых она хочет забрать с собой в Нигерию после завершения всех бюрократических процедур.