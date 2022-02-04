Управляющие компании просят липчан присоединяться к общедомовым чатам

Управляющие компании создают группы в мессенджерах и приглашают жильцов домов присоединиться к ним.



- Из сообщений в группах можно узнать о графике уборки дворов и других важных новостях, касающихся обслуживания многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Как рассказали в департаменте ЖКХ, главная цель общедомовых чатов – оперативное реагирование управляющих компаний на обращения жильцов многоквартирных домов. О том, как попасть в информационную группу своего дома, горожане могут узнать в диспетчерской службе управляющей компании – номер телефона указан в квитанции на оплату ремонта и содержания жилья, а также на информационных стендах подъездов.



