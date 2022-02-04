Общество

сегодня, 15:46

Управляющие компании просят липчан присоединяться к общедомовым чатам

3 616
#управляющие компании #ЖКХ
3
Управляющие компании просят липчан присоединяться к общедомовым чатам
Управляющие компании создают группы в мессенджерах и приглашают жильцов домов присоединиться к ним.

- Из сообщений в группах можно узнать о графике уборки дворов и других важных новостях, касающихся обслуживания многоквартирных домов, - сообщает пресс-служба администрации Липецка.  
 
Как рассказали в департаменте ЖКХ, главная цель общедомовых чатов – оперативное реагирование управляющих компаний на обращения жильцов многоквартирных домов. О том, как попасть в информационную группу своего дома, горожане могут узнать в диспетчерской службе управляющей компании – номер телефона указан в квитанции на оплату ремонта и содержания жилья, а также на информационных стендах подъездов.

3 616
#управляющие компании #ЖКХ
3

Комментарии (3)

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Наталья

15 минут назад
Дело хорошее!А можно чат с администрацией города?Чтобы быстро и оперативно!
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Mik R

17 минут назад
На самом деле эти чаты делаются чтобы уменьшить количество жалоб , подаваемых через ГИС ЖКХ. На такие жалобы нужно реагировать, а на сообщения в чате реагировать не обязательно.
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Mikl

31 минуту назад
Меня случайно вписали в группу домочатцев. Так каждую минуту у меня телефон тренькал когда кто нибудь из группы что нибудь писал и тогда я отписался.
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