Побережье Силикатных озер освободят от беседок с мангалами

Собственник строений незаконно поставил их возле озер.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела протест на решение о сносе четырех беседок, установленных на береговой полосе Силикатных озер. Решение о сносе беседок ранее принял Левобережный районный суд Липецка.



Как указано в материалах суда, самострой на береговой полосе выявлен в ходе проверки 12 июля 2021 года. Собственник беседок получил право на сооружение спортивной площадки и нестационарных туалетов для создания спортивного клуба, но построил береговой полосе предназначенной для общего пользования беседки с мангалами. Управление имущественных и земельных отношений уточнило, что разрешение на установку таких объектов спортклубу не выдавало. Представители клуба исковые требования не признали: по их мнению, беседки не являются препятствием в общем пользовании береговой полосой.



Судебная коллегия оставила решение первой инстанции в силе.