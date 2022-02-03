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58 минут назад

В России в ответ на ограничения работы RT DE прекратит вещание Deutsche Welle

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#СМИ #Германия #RT DE #Deutsche Welle

Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE.

В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона реализует первый этап ответных мер и закрывает корреспондентский пункт германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в РФ, а также аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле" и прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории РФ, - сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Кроме того, компетентными органами РФ инициируются процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и запускается процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию России, - отмечается в сообщении МИД РФ.

Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.


87
#СМИ #Германия #RT DE #Deutsche Welle

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