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58 минут назад
В России в ответ на ограничения работы RT DE прекратит вещание Deutsche Welle
Москва прекратит вещание Deutsche Welle в России в ответ на ограничения работы RT DE.
В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала "RT DE" российская сторона реализует первый этап ответных мер и закрывает корреспондентский пункт германской телерадиокомпании "Дойче Велле" в РФ, а также аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле" и прекращает спутниковое и иное вещание телерадиокомпании "Дойче Велле" на территории РФ, - сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Кроме того, компетентными органами РФ инициируются процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и запускается процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию России, - отмечается в сообщении МИД РФ.
Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.
Кроме того, компетентными органами РФ инициируются процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и запускается процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания "RT DE" и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию России, - отмечается в сообщении МИД РФ.
Комиссия по надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ 1 февраля.