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В Москве простились с народным артистом Леонидом Куравлевым
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.
Актера Леонида Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, - сообщает РИА Новости.
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
Народный артист скончался 30 января на 86-м году жизни. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
По желанию родственников траурные церемонии проводились в закрытом формате, актера похоронили в родственном захоронении. Его похоронили рядом с супругой — Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.
Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…". В 1960—1992 годах состоял в труппе Театра-студии киноактёра. Широкую известность ему принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень".
Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).
Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.
С лета 2021 года жил в доме-пансионате для пожилых людей в Москве.
5 января 2022 года госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония, затем переведён в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Медики диагностировали у 85-летнего актёра деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.
Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
Народный артист скончался 30 января на 86-м году жизни. Церемония прощания прошла в Центральной клинической больнице в Москве.
По желанию родственников траурные церемонии проводились в закрытом формате, актера похоронили в родственном захоронении. Его похоронили рядом с супругой — Ниной Куравлевой, с которой они прожили более 50 лет.
Леонид Куравлёв родился 8 октября 1936 года в Москве. В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапёра Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…". В 1960—1992 годах состоял в труппе Театра-студии киноактёра. Широкую известность ему принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина "Живет такой парень".
Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера "Золотой теленок" (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии "Афоня" (1975).
Актер продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.
С лета 2021 года жил в доме-пансионате для пожилых людей в Москве.
5 января 2022 года госпитализирован в больницу в Коммунарке с диагнозом вирусная пневмония, затем переведён в Первый московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой. Медики диагностировали у 85-летнего актёра деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь — патологическое состояние, при котором прогрессирует повреждение сосудов головного мозга, а нейроны постепенно начинают отмирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.