Защитник «Кубани» не перейдёт в «Металлург»

Сегодня наши футболисты заканчивают программу первого сбора контрольной игрой с командой из Румынии.

Сегодня в 16:00 липецкий «Металлург» проведёт свой заключительный контрольный матч на сборе в Турции, соперником станет середняк первого дивизиона Рымынии «Чиксереда» из города Меркуря-Чук.

По сообщению ряда СМИ и Telegram-каналов в этой игре за «Металлург» должен был сыграть 27-летний Илья Поликутин из краснодарской «Кубани», выступающий на дефицитной в нашей команде позиции центрального защитника. В Липецк Поликутина звал усиливший наш тренерский штаб Сергей Первушин, который знаком с рослым (194 см) игроком обороны по совместной работе в «Кубани». За краснодарцев Поликутин выступал на протяжении трёх сезонов (два — во второй лиге), но в ФНЛ в текущем чемпионате провёл всего 4 игры, плюс 1 матч в Кубке. Затем — травма и исключение из заявки «Кубани» (но контракт действует).

Однако главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин заявил GOROD48, что Поликутин в команду не приезжал и сегодня играть за нас не будет. Главный липецкий футбольный Telegram-канал считает, что защитник вообще не будет рассматриваться в качестве нашего усиления.

По словам Машнина, новобранцев на просмотре сегодня у нас не будет. В этом случае обойма у нашего тренера сегодня будет не такой большой. Ведь ранее из-за травм Турцию досрочно покинули ведущие защитники Геннадий Киселёв и Антон Белов, а в минувшей игре с «Чайкой» из-за травм не смогли сыграть Роман Войдель, Вениамин Баязов, Вадим Чёрный (все трое — игроки опорной зоны!), Дмитрий Сухарев. По-прежнему не поправился и наш «джокер» Владлен Бабаев.

Напомним, что в 2022 году «Металлург» усилился лишь двумя игроками — атакующим хавбеком Бабаевым из «Акрона» и форвардом Павлом Долговым из «Зенита-2». В двух матчах на сборе со СКА и «Чайкой» в центре обороны сыграл потенциальный новичок 21-летний воспитанник ЦСКА Иван Захаров.

Отметим, что в двух матчах на сборах липецкие футболисты пока не забили ни одного мяча.

Завтра, 1 февраля «красно-черные» покинут Турцию, завершив программу первого сбора, а уже 7 февраля планируют вылететь обратно в Анталью, где на втором сборе планируют пробыть до 1 марта.

Как сообщил GOROD48 генеральный директор «Металлурга» Александр Зюзин, несмотря на подъём заболеваемости COVID во всём мире, пока липчане не планируют отказываться от второго сбора.



Фото ФК "Кубань"

