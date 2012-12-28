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сегодня, 14:42
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Ураган в Задонске потушил вечный огонь

В результате пятничного урагана с ливнем в Задонске произошло более 20 порывов на электросетях, ветер потушил вечный огонь на мемориале. Газовые службы ликвидировали эту аварию оперативно.

Как сообщил глава Задонского округа Алексей Щедров, в городе устраняют последствия прошедшего в пятницу урагана. Создан оперативный штаб под руководством главы округа.

Эпицентр стихии пришёлся на город Задонск. Сегодня энергетики задействовали четыре аварийные бригады, которые трудятся посменно, чтобы вернуть свет в дома задонцев. На текущий момент зафиксировано свыше двадцати обрывов на линиях электропередачи. Но часть аварий уже удалось ликвидировать. Остальные, включая участки со сложным рельефом, ещё только предстоит запитать.

Совместные усилия сотрудников электросетей и водоканала направлены на перезапуск систем водоснабжения – там, где подача воды прервалась из-за отключений электричества. Водоснабжение появится сразу после включения насосного оборудования. Параллельно дорожные службы и коммунальщики расчищают улицы и трассы от поваленных стволов и веток, разбирают заторы и обеспечивают беспрепятственное движение транспорта.

Газовики уже вернули подачу топлива к мемориалу «Вечный огонь» в Задонске, который был потушен ураганом. Все жалобы от местных жителей приняты к исполнению.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Галя
7 минут назад
Новость дня. Ну потух-зажгите.
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555
сегодня, 14:46
надо на ураган уголовное дело зависти
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