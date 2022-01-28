Спорт

сегодня, 19:39

«Металлург» на сборе в Турции уступил одному из лидеров ФНЛ-2

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#Футбол #"Металлург" #сборы
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«Металлург» на сборе в Турции уступил одному из лидеров ФНЛ-2

Хочется уже видеть голы наших бомбардиров в 2021 году.

Только что на сборе в Турции «Металлург» потерпел поражение от команды ФНЛ-2 (бывшего второго дивизиона) «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) – 0:2.

Правда, «Чайка» - непростой клуб. Текущий сезон они должны были начать в Футбольной Национальной лиге, но в последний момент были понижены в классе за участие в договорных матчах двухлетней давности. Состав у дончан после этого претерпел изменения, но, к примеру, сегодня в первом тайме ворота «Чайки» защищал Евгений Помазан, «бронзовый» призёр чемпионата России-2012/12 в составе махачкалинского «Анжи» (времён Самюэля Это`О!).

В «Чайке» рассчитывал начать сезон и полузащитник Владлен Бабаев, но после её перевода во вторую лигу ушёл в тольяттинский «Акрон», а зимой вернулся в «Металлург». Без Бабаева команде, возможно, не хватало креатива в атаке, да и оборона сегодня показала себя проблемной линией, особенно с учётом того, что два сильных защитника Антон Белов и Геннадий Киселёв досрочно покинули турецкий сбор по состоянию здоровья.

В центре защиты сегодня начал матч единственный потенциальный новичок в стартовом составе Иван Захаров, воспитанник ЦСКА, в нынешнем сезоне выступавший в ФНЛ-2 за столичную «Красаву».

Оборону липчан начали тревожить с первых минут. Уже в дебюте игры начавший матч на последнем рубеже Давид Иканович (все три вратаря «Металлурга» сыграли ровно по 30 минут) прервал выход один на один смелым броском в ноги. Но пропустил «Металлург» быстро – уже на 13-й минуте: после подачи углового у наших ворот мяч заметался по штрафной, выбить оказалось некому и белорусский защитник соперников Алексей Гаврилович вколотил мяч в сетку.

Второй мяч на 24-й минуте забил Александр Хохлачёв.

До перерыва команды обменялись голами, но оба были … не засчитаны из-за офсайдов.

В начале второго тайма «Чайка» сменила 10 игроков из 11-ти, а «Металлург» выпустил по одному футболисту в каждую линию: Александра Иванькова заменил Илья Баульчев, Руслана Шаповалова (который, впрочем, скоро вернулся на поле – обратные замены в товарняках не запрещаются) – Руслан Ахвледиани, вынужденный провести 45 минут на не на привычной позиции в атаке, а справа в обороне. Наконец Александра Кутьина на месте центрфорварда подменил Павел Долгов, в своё время подававший большие надежды в питерском «Зените», но в последние сезоны игравший лишь за дубль «зенитчиков». С Долговым «Металлург» уже заключил контракт до конца сезона, но станет ли он спасителем непонятно: тренеры его хвалят, но в игре с «Чайкой» палочкой-выручалочкой он себя не проявил.

Впрочем, на фоне 2-го состава «Чайки» липецкая команда начала выглядеть более активной. Правда, по прежнему не хватало остроты. Дальний удар вновь выделявшегося активностью лучшего бомбардира липчан в чемпионате (7 мячей) Артура Арустамяна всё же не был очень опасным (в первом тайме «красно-чёрные» тоже запомнились в атаке, благодаря «выстрелу» Андрея Овчинникова со средней дистанции).

На 80-й минуте мог увеличить счёт форвард соперников Денис Грибанов – тот самый, который доставлял хлопоты нашейц защите ещё в прошлом году во второй лиге, выступая за белгородский «Салют». Но обыграв на замахе нашего защитника, 20-летний нападающий не смог обмануть Александра Кобзева: наш голкипер, похожу, за версту разгадал, что тот будет бить низом.

Добавим, что за 2 минуты до финального свистка турецкого арбитра вторую жёлтую карточку получил опорный полузащитник нашей команды Денис Поярков, но с поля удалён он не был по причине того, что красные карточки в "товарняках" не практикуются.

В первом матче в Турции «Металлург» несколькими днями ранее разошелся миров с ростовским СКА, главным соперником «Чайки» за выход в ФНЛ. Тогда матч принёс ничью – 0:0. Хочется всё же, чтобы уже на сборе в тёплых краях наша команда всё-таки начала забивать… Шанс будет только один: 31 января липчан ждёт поединок с середняком второй по силе лиги Румынии «Чиксередой» из одноимённого города.

«Металлург» - «Чайка» (Песчанокопское) – 0:2 (0:2).

Голы: Гаврилович, 13 – 0:1. Хохлачёв, 25 – 0:2.

«Металлург»: 1.Иканович (13. Матюша, 30 (16.А.Кобзев, 60) - 3. М.Сазонов, 8.Иваньков (64.Баульчев, 64). 57. И.Захаров, 44.Редькович (2.К. Титов, 57) – 25. Д.Поярков, 88. Ю.Завезён – 10. А.Овчинников (15.Р.Шаповалов, 57). 7. А.Арустамян, 15. Р.Шаповалов (9. Р.Ахвледиани, 46) – 48. Кутьин (88. П.Долгов).

«Чайка» (1-й тайм): 32.Е.Помазан, 23.Ужгин, 4.Гаврилович, 6.Гыстаров, 29.Вл-в Волков, 24.Синяк. 77.Ант. Орлов. 50.А-др Елисеев, 7.Хохлачёв, 21.Олейников, 11.Алиев.

«Чайка» (2-й тайм): 86. Рыбиков, 23.Ужгин, 84.Ивашин, 15.Дубовой, 99.Козаченко, 8.Дм. Карташов, 9.А-др Смирнов, 71.Донсков, 81.Мархолия, 10.Ил. Востриков, 17.Ден. Грибанов.

Предупреждён: Д. Поярков (2 раза).

29 января. Турция. Анталья. Galiota Sport Center.

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#Футбол #"Металлург" #сборы
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Комментарии (5)

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Молодой

12 минут назад
Коммунист, Третьяк уже не играет давно , они все в политике, а политика дело темное. Так что смотрите лучше НХЛ.
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Молодой

14 минут назад
Спот 3 канал 5-00 начало. Но это стоит того.
ответить

Коммунист

22 минуты назад
Молодой, Третьяк играет?
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RUKA

24 минуты назад
Молодой, Во сколько Даллас против Овечкина? Где будут показывать?
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Молодой

45 минут назад
Завтра хоккей Даллас- Вашингтон, хорошая игра будет, хоть на профи посмотреть. А то на арену в ,,Звездный ,, не пускают. На этих инвалидов вообще глаза не смотрят
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