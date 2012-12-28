Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
Общество
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сегодня, 15:01
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Мэр Липецка отметил, что машин на АЗС стало меньше
Михаил Щербаков поблагодарил волонтеров за находчивость и оказываемую помощь.
По его словам, машин на заправках стало значительно меньше, а очереди начали двигаться быстрее. Особую благодарность мэр выразил волонтерам, которые с раннего утра помогают автомобилистам, раздают воду и информационные памятки. Щербаков назвал их «настоящими пчелками» и отметил искреннее желание команды помочь людям в сложной ситуации.
Во время инспекции глава города выявил удачные примеры организации процесса заправок. На АЗС «Роснефть» на Лебедянском шоссе добровольцы с помощью дорожных фишек грамотно разделили транспортные потоки прямо на территории заправки. Водителей сразу направляли к нужной колонке в зависимости от расположения бензобака, что исключало скопление автомобилей и сокращало время ожидания. Мэр поручил распространить этот опыт на другие заправочные комплексы.
Вместе с тем были замечены и проблемные зоны. На станции в Матырском наблюдается пересечение автомобильных потоков с разных сторон, что создает неразбериху. Для устранения хаоса Щербаков дал указание усилить организацию движения и привлечь сотрудников Госавтоинспекции. В завершение мэр поблагодарил липчан за понимание временных ограничений, соблюдение правил и взаимное уважение на дорогах, отметив, что именно благодаря этому обстановка постепенно стабилизируется.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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