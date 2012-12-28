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сегодня, 15:01
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Мэр Липецка отметил, что машин на АЗС стало меньше

Михаил Щербаков поблагодарил волонтеров за находчивость и оказываемую помощь.

Глава города Михаил Щербаков провел объезд нескольких автозаправок и констатировал положительную динамику после введения графика отпуска топлива по чётно-нечётной системе.

По его словам, машин на заправках стало значительно меньше, а очереди начали двигаться быстрее. Особую благодарность мэр выразил волонтерам, которые с раннего утра помогают автомобилистам, раздают воду и информационные памятки. Щербаков назвал их «настоящими пчелками» и отметил искреннее желание команды помочь людям в сложной ситуации.

Во время инспекции глава города выявил удачные примеры организации процесса заправок. На АЗС «Роснефть» на Лебедянском шоссе добровольцы с помощью дорожных фишек грамотно разделили транспортные потоки прямо на территории заправки. Водителей сразу направляли к нужной колонке в зависимости от расположения бензобака, что исключало скопление автомобилей и сокращало время ожидания. Мэр поручил распространить этот опыт на другие заправочные комплексы.

Вместе с тем были замечены и проблемные зоны. На станции в Матырском наблюдается пересечение автомобильных потоков с разных сторон, что создает неразбериху. Для устранения хаоса Щербаков дал указание усилить организацию движения и привлечь сотрудников Госавтоинспекции. В завершение мэр поблагодарил липчан за понимание временных ограничений, соблюдение правил и взаимное уважение на дорогах, отметив, что именно благодаря этому обстановка постепенно стабилизируется.

Фото пресс-службы администрации Липецка
бензин
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Комментарии (50)

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Как гость
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Сначала новые
Каликино
1 минуту назад
Овса может и нет дефицита а лошади не найдешь так ей еще надо сена куда то поставить навоз от неё определить куда то а то воняет для некоторых
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Гость
4 минуты назад
А что он список заправок не выложил, где машин мало, ведь работает на благо народа
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Гость
8 минут назад
Одним словом КЛОУНЫ!Очередь стала еще больше,потому что надо не надо,хочешь не хочешь сегодня мой день надо брать пока дают! Заполнять канистры,бочки и т.д.!
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Андрей
8 минут назад
Полный бред в этой статье написали. Очереди километровые. Объехали весь город - очереди такие же как и были на всех заправках, где есть бензин, но бензина как не было, так и нет. Плюс только в том, что волонтеры заранее говорят, что бензина нет, чтоб не стояли. Мэр и губер занимаются словоблудием.
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Коля
9 минут назад
Видно переоценили возможности нефтепрома.Нужна схема как в Орле на 10 дней.
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65+
10 минут назад
Умно « придумано « ведь водители не знают где у них бензобак ! Эти волатёры только путаницу создают уберите их на хрен .
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Петр Ильич
11 минут назад
А если мэр закроет свои глаза то он может себе представить красивый ухоженый счастливый Липецк!
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С какого
11 минут назад
Перепуга , он пришел к такому неверному выводу
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Ильф и Петров
17 минут назад
Придумать можно было и посмешнее!
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Вот интересно!
30 минут назад
А где можно купить лошадь? Надеюсь, дефицита овса в городе нет?!
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