Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
Общество
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49 минут назад
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В Липецке попугай вырвал ребенку молочный зуб
Семилетний мальчик из Липецка стал героем необычной истории после того, как домашний попугай Кеша удалил у него шатавшийся молочный зуб.
По словам женщины, зуб у сына давно шатался, но никак не выпадал. Всё изменилось, когда пернатый питомец внезапно проявил интерес к проблеме маленького хозяина. Птица начала суетиться и вдруг клювом ухватилась за шатающийся зуб. При этом мальчик вскрикнул: «Кеша, мне больно!».
После нескольких попыток Кеше удалось вырвать зуб, после чего попугай улетел со своей добычей. Однако торжество птицы оказалось недолгим — вскоре ребёнок обнаружил свой зуб и забрал его обратно.
Мама мальчика Ирина, работающая, кстати, стоматологом, рассказаа, что всё прошло абсолютно безопасно. Зуб был настолько расшатан, что птице не потребовалось особых усилий для его удаления.
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