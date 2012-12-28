Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Утро, небольшая очередь и седой волонтер: как одна из АЗС встретила бензиновый «чёт-нечет»
Общество
Запущены липецкие системы мониторинга АЗС
Общество
Мэр Липецка отметил, что машин на АЗС стало меньше
Общество
Липецкая вечЁрка: на дорогах города стало меньше машин, резня в ночлежке и хедлайнер Дня города
Общество
Ураган валил в Задонске деревья и столбы
Происшествия
На Соколе горел дом
Происшествия
Руководитель организации по оказанию соцуслуг обвиняется в присвоении денег
Происшествия
Ураган в Задонске потушил вечный огонь
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Молодая липчанка отвезла мошенникам деньги в Тульскую область
Происшествия
Читать все
Утро, небольшая очередь и седой волонтер: как одна из АЗС встретила бензиновый «чёт-нечет»
Общество
Мэр Липецка отметил, что машин на АЗС стало меньше
Общество
На Соколе горел дом
Происшествия
Молодая липчанка отвезла мошенникам деньги в Тульскую область
Происшествия
Руководитель организации по оказанию соцуслуг обвиняется в присвоении денег
Происшествия
В Липецке попугай вырвал ребенку молочный зуб
Общество
Ураган валил в Задонске деревья и столбы
Происшествия
Ураган в Задонске потушил вечный огонь
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дожди и до +25
Погода в Липецке
Читать все
Общество
616
49 минут назад
5

В Липецке попугай вырвал ребенку молочный зуб

Семилетний мальчик из Липецка стал героем необычной истории после того, как домашний попугай Кеша удалил у него шатавшийся молочный зуб.

Мама мальчика Ирина поделилась с изданием «База» видео с удалением зуба ее сыну попугаем.

По словам женщины, зуб у сына давно шатался, но никак не выпадал. Всё изменилось, когда пернатый питомец внезапно проявил интерес к проблеме маленького хозяина. Птица начала суетиться и вдруг клювом ухватилась за шатающийся зуб. При этом мальчик вскрикнул: «Кеша, мне больно!».

После нескольких попыток Кеше удалось вырвать зуб, после чего попугай улетел со своей добычей. Однако торжество птицы оказалось недолгим — вскоре ребёнок обнаружил свой зуб и забрал его обратно.

Мама мальчика Ирина, работающая, кстати, стоматологом, рассказаа, что всё прошло абсолютно безопасно. Зуб был настолько расшатан, что птице не потребовалось особых усилий для его удаления.
стоматология
32
0
22
7
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
5 минут назад
Все живое живет осознанной жизнью…… Помню восторженную статью в ваших новостях как один … деятель делал картины из крыльев бабочек… и как они всей семьей, включая тещу, выходили на ловлю бабочек… У меня было ощущение ужаса от того, что эта семейка вытворяла…
Ответить
Новость
20 минут назад
Попугай тоже писал?
Ответить
СССР
21 минуту назад
животные добрей и умней человека!
Ответить
Гость
39 минут назад
Прикольно, молодец попугай, а то в новостях один негатив
Ответить
Фома
39 минут назад
Верю
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить