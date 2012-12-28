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429
сегодня, 14:52
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Молодая липчанка отвезла мошенникам деньги в Тульскую область

Девушке запудрили мозги легендой о финансировании недружественного государства.

22-летняя жительница Липецка стала жертвой обмана и лишилась 510 тысяч рублей.

Все началось с безобидного звонка от человека, представившегося курьером службы доставки цветов. Неизвестный убедил девушку продиктовать код из СМС-сообщения, что открыло злоумышленникам доступ к ее данным. Вскоре на телефон пришло уведомление о якобы взломе аккаунта на портале Госуслуг. Для восстановления доступа липчанке предложили связаться с «технической поддержкой», контакты которой были указаны в том же сообщении.

На следующем этапе аферисты применили психологическое давление. Девушке сообщили, что от ее имени оформлена доверенность на проведение финансовых операций гражданами недружественных государств. Ей грозила уголовная ответственность, если она не задекларирует все свои сбережения. Испугавшись серьезных последствий, потерпевшая сняла со счетов все имеющиеся средства.

По инструкции мошенников липчанка заказала такси и отправилась в Тульскую область. Там она передала 510 тысяч рублей человеку, которого преступники называли курьером. Вернувшись домой, девушка рассказала о случившемся отцу. Мужчина сразу распознал признаки киберпреступления и настоял на обращении в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
мшенничество
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Соседка
16 минут назад
Сколько дурака ни учи-умнее он не станет!
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Эх
23 минуты назад
Чаще надо говорить по ТВ и в соцсетях о способах и приемах мошенников и объяснять людям как этого ИЗБЕЖАТЬ !
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ГОСТЬ53
32 минуты назад
Как страшно! И млад и стар могут попасть в такую историю
Ответить
Сколько
сегодня, 15:55
Же подружек Буратино в нашем городе.
Ответить
Гость
сегодня, 15:51
Раньше без смартфонов поумнее были
Ответить
Антуан
сегодня, 15:37
Вот это я понимаю - сервис ! Сама отдала , доставила
Ответить
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