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В Липецкой области дожди и до +25
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Погода в Липецке
20
3 минуты назад

В Липецкой области дожди и до +25

Местами завтра возможен град.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной депрессии и связанных с ней атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди с грозами.

Среднесуточные температуры составят 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди, грозы, местами возможен град. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, при грозах порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +10 до +15, днем – от +20 до +25.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +12 до +14 градусов, днем – от +22 до +24 градусов.

День 12 июля стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.
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